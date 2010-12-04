متن حکم دبیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در این حکم آورده است: نظر به تجارب ارزشمند و سوابق موثر در عرصه فرهنگی به ویژه در حوزه کتاب و به استناد تبصره 9 ماده 3 آیین نامه اعطای کتاب سال، جنابعالی را به‌عنوان دبیر علمی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.

دری در این حکم افزوده است: توقع آن است که با بهره گیری از دانشمندان و استادان حوزه‌های مختلف علم و ادب نسبت به راه اندازی گروه‌های داوری و نظارت دقیق بر عملکرد ایشان در جوایز جلال آل احمد، پروین اعتصامی، کتاب سال و کتاب فصل وفق آیین نامه‌های مصوب اقدام نمایید.

معاون امور فرهنگی در این حکم ابراز امیدواری کرده است که در دوره مسئولیت حمیدزاده، این جوایز شاهد نظم بیشتر در دبیرخانه و نزدیکی هر چه تمام‌تر داوریها به عدالت باشند.