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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

متن حکم دبیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد

متن حکم دبیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منتشر شد

متن حکم معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد که پیش از این مجید حمید زاده را به مدت سه سال به‌عنوان دبیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرده بود منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در این حکم آورده است: نظر به تجارب ارزشمند و سوابق موثر در عرصه فرهنگی به ویژه در حوزه کتاب و به استناد تبصره 9 ماده 3 آیین نامه اعطای کتاب سال، جنابعالی را به‌عنوان دبیر علمی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.

دری در این حکم افزوده است: توقع آن است که با بهره گیری از دانشمندان و استادان حوزه‌های مختلف علم و ادب نسبت به راه اندازی گروه‌های داوری و نظارت دقیق بر عملکرد ایشان در جوایز جلال آل احمد، پروین اعتصامی، کتاب سال و کتاب فصل وفق آیین نامه‌های مصوب اقدام نمایید.

معاون امور فرهنگی در این حکم ابراز امیدواری کرده است که در دوره  مسئولیت حمیدزاده، این جوایز شاهد نظم بیشتر در دبیرخانه و نزدیکی هر چه تمام‌تر داوریها به عدالت باشند.

کد مطلب 1203664

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