محسن اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به توسعه سیستم فاضلاب شیراز گفت: طی مدت گذشته از زمان شروع به کار توسعه فاضلاب شهری شیراز تاکنون 55 درصد از کار با اعتباری بالغ بر 155 میلیارد تومان انجام شده که این میزان نشان دهنده حجم بالای کار در سطح شهر شیراز است.

وی در خصوص زمان پایان کامل سیستم فاضلاب شیراز گفت: لوله گذاری سیستم فاضلاب شهری شرایط خاصی را دارد چراکه با توجه به موقعیت شیراز و تردد در خیابانها باید به نکات مختلفی برای حفاری در محلهای پرتردد توجه داشت.

مدیر عامل آبفای شیراز با اشاره به میزان اعتبار مورد نیاز در این پروژه گفت: طی پیش بینی صورت گرفته برای 45 درصد باقیمانده حدود 300 میلیارد تومان احتیاج است.

اردکانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برخی از خانواده ها تمایلی به استفاده از سیستم فاضلاب شهری ندارند، گفت: برای اتصال منزل به این سیستم احتیاج به یکسری عملیات اتصال است که برخی از خانواده های برای جلوگیری از تعمیرات تمایلی به این کار نشان نمی دهند و برخی دیگر نیز به هزینه بالای اتصال منازل به سیستم اشاره می کنند.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از سیستم فاضلاب شهری تاکید کرد: همچنین برخی از افراد استفاده از چاه درون منازل خود را ترجیح می دهند در صورتیکه به دلیل بروز برخی از مشکلات از جمله خشکسالی باید به گونه ای رفتار کرد که فاضلاب از طریق سیستم شهری جمع آوری شود نه اینکه در چاه های منازل باشد.