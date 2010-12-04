محرومیت دانشجویان محجبه از تحصیل با قوانین سوئد منافات دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری لوکال، براساس اظهارات رئیس سازمان مبارزه با تبعیض نژادی سوئد اخراج یک دانش آموز از کلاس تنها به علت اینکه وی صورت خود را با روبنده پوشانده بود بدون درنظر گرفتن شرایط خاص حضور وی نقض قوانین این کشور است.

اظهارات کاتری لینا رئیس سازمان مبارزه با تبعیض نژادی در سوئد که در روزنامه داگنز نایهیتر منتشر شده در واکنش به رویدادهای ژانویه سال گذشته نسبت به یک دانشجوی مسلمان محجبه است که به علت حجاب خود از تحصیلات خود در کالجی در غرب استکهلم منع شد.

این دانشجو موضوع را به سازمان مبارزه با تبعیض نژادی گزارش کرد و اظهار داشت که این امر به تبعیض دینی محلی که در آن تحصیل می‌کرده نیز افزوده شده است چرا که کالج به وی اعلام کرده بود که اگر به پوشیدن این شکل خاص لباس ادامه دهد مانع تحصیل وی می‌شود.

کمیسیون پارلمانی عدالت سوئد اخیراً این سازمان را به علت ارائه حکم خود با دوسال تأخیر مورد انتقاد قرار داد.

این درحالی است که رئیس این سازمان اظهار داشت که سازمان متبوع وی قصد ندارد پرونده زنان را به دادگاه ارجاع دهد چرا که کالج وی در نهایت تصمیم گرفت این دانشجو بتواند به تحصیلات خود ادامه دهد.