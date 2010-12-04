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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

رئیس کمیته ملی المپیک:

اینکه می‌گویند ایرانی‌ها در بازی‌های گروهی ناموفقند کار استعمار است

اینکه می‌گویند ایرانی‌ها در بازی‌های گروهی ناموفقند کار استعمار است

محمد علی آبادی عملکرد تیم های گروهی ایران در بازی های آسیایی 2010 را موفق توصیف کرد و گفت اینکه گفته می شود تیم های ما در گوانگجو توفیقی نداشته اند کار استعمار است.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته ملی المپیک در گفتگو با شبکه تلویزیونی "پرس تی وی" اظهار داشت: ما در رشته های انفرادی و تیمی عملکرد خوبی در بازی های آسیایی گوانگجو داشتیم. تیم والیبال ما در گوانگجو فوق العاده بود و در نهایت با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد.

وی افزود: تیم های هندبال، بسکتبال و کبدی ما هم در بازی های آسیایی درخشش داشتند. کبدی مردان ایران توانست با شکست پاکستان که یکی از قدرت های جهان است به دیدار نهایی راه پیدا کند و این یعنی اینکه ما در این رشته ها توفیق داشته ایم.

علی آبادی در ادامه اظهار داشت: عنوان شده که ایرانی ها در رشته های تیمی موفق نبوده اند اما موفقیت رشته های بسکتبال، کبدی مردان و زنان و والیبال خلاف این امر را نشان می دهد. اینکه گفته شده ما در بازی های تیمی توفیقی نداشته ایم کار استعمار است.

رئیس کمیته ملی المپیک در پایان، عملکرد کاروان ایران در بازی های آسیایی 2014 را دشوار توصیف کرد و گفت: ما در اینچئون کره کار سختی پیش رو داریم. کاروان ایران نمی تواند عنوان سومی این رقابت ها را از آن خود کند چراکه ما قادر نیستیم تعداد طلاهای خود را از 20 به 50 برسانیم. با این حال برای حفظ جایگاه خود باید تلاش بسیاری انجام دهیم.

کاروان ورزش ایران نیز در شانزدهین دوره بازی‌های آسیایی به 59 مدال شامل؛ 20 طلا، 14 نقره و 25 برنز دست یافت و پس از چین، کره جنوبی و ژاپن، بالاتر از کشورهایی چون قزاقستان، هند، چین تایپه، ازبکستان و تایلند رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 1203691

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