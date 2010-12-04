طرح جامع ترافیک زنجان هر چه سریعتر باید آماده شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک افزود: در تمام پروژه های ترافیک استان، اولویت حفظ جان و مال مردم است و اقدامات انجام شده اگر به صورت فنی و کارشناسی نقد شوند قطعاً باید اشتباهات رفع گردد و اصراری بر نبود انتقاد و عدم رفع اشتباهات وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه به وضعیت ترافیکی محور داوود قلی و دلجویی اشاره کرد و افزود: کوچه های منتهی به محور داود قلی - دلجویی ساماندهی شده و چراغ چشمک زن در تقاطع این محور نصب می شود.

رفیعی بیان اینکه دسترسی راحت و آسان به نقاط شهری حق مردم است افزود: کوچه های منتهی به محور داود قلی - دلجویی ساماندهی شده و چراغ چشمک زن در تقاطع این محور نصب و پل عابر پیاده در این محور ساخته می شود.

رفیعی خاطر نشان کرد: دوره معاینه فنی برای خودروهای عمومی استان، شش ماهه و برای خودروهای شخصی یکساله صورت خواهد گرفت و طرح بزرگراه 22 بهمن توسط شهرداری هر چه سریعتر اجرا خواهد شد.

وی یکی از نگرانی های مردم را کم شدن عرض بزرگراه 22 بهمن دانست و تصریح کرد: اجرای پروژه های عمرانی نباید طولانی مدت شود چرا که صرف زمان طولانی مردم را دلسرد می کند و همین امر باعث شبه برای مردم می شود.

رئیس کمیته شورای ترافیک استان افزود: قطعاً با اصلاحات جزیی و اتمام سریع پروژه 22 بهمن شبهات رفع شده و رضایت مردم را در پیش خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه ایمنی در اجرای طرح ها از ضروریات کار کارشناسی است افزود: انتقاد سازنده در امور عمرانی شهر، کار را مطلوب تر و مجری را سازنده تر می کند که در این زمینه باید از اصحاب رسانه تقدیر و تشکر نمود.