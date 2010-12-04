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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۶

طرح جامع ترافیک زنجان هر چه سریعتر باید آماده شود

طرح جامع ترافیک زنجان هر چه سریعتر باید آماده شود

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار زنجان تاکید کرد: طرح جامع ترافیک زنجان هر چه سریعتر باید آماده شود تا در رفع مشکلات ترافیک استان تسریع شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک  افزود: در تمام پروژه های ترافیک استان، اولویت حفظ جان و مال مردم است و اقدامات انجام شده اگر به صورت فنی و کارشناسی نقد شوند قطعاً باید اشتباهات رفع گردد و اصراری بر نبود انتقاد و عدم رفع اشتباهات وجود نخواهد داشت.

 وی در ادامه به وضعیت ترافیکی محور داوود قلی و دلجویی اشاره کرد و  افزود: کوچه های منتهی به محور داود قلی - دلجویی ساماندهی شده و چراغ چشمک زن در تقاطع این محور نصب می شود.

رفیعی بیان اینکه دسترسی راحت و آسان به نقاط شهری حق مردم است افزود: کوچه های منتهی به محور داود قلی - دلجویی ساماندهی شده و چراغ چشمک زن در تقاطع این محور نصب و پل عابر پیاده در این محور ساخته می شود.

رفیعی خاطر نشان کرد: دوره معاینه فنی برای خودروهای عمومی استان، شش ماهه و برای خودروهای شخصی یکساله صورت خواهد گرفت و طرح بزرگراه 22 بهمن توسط شهرداری هر چه سریعتر اجرا خواهد شد.

وی یکی از نگرانی های مردم را کم شدن عرض بزرگراه 22 بهمن دانست و تصریح کرد: اجرای پروژه های عمرانی نباید طولانی مدت شود چرا که صرف زمان طولانی مردم را دلسرد می کند و همین امر باعث شبه برای مردم می شود.

رئیس کمیته شورای ترافیک استان افزود: قطعاً با اصلاحات جزیی و اتمام سریع پروژه 22 بهمن شبهات رفع شده و رضایت مردم را در پیش خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه ایمنی در اجرای طرح ها از ضروریات کار کارشناسی است افزود: انتقاد سازنده در امور عمرانی شهر، کار را مطلوب تر و مجری را سازنده تر می کند که در این زمینه باید از اصحاب رسانه تقدیر و تشکر نمود.

کد مطلب 1203701

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