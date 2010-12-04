آماده واگذاری مدیریت بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد علی یزدان جو پیش از ظهر شنبه در اجلاس روسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن کشور که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، افزود: تعداد 140 شرکت این سازمان شامل کارخانجات سیمان، پتروشیمی، دارویی و غیره آماده واگذاری به بخش خصوصی برای تصدی‌گری است.

وی افزود: از سال 65 تاکنون یک هزار و 100 میلیارد تومان از منابع سازمان تامین اجتماعی سرمایه گذاری شده و از محل این منابع واحدهای اقتصادی برای حفظ سرمایه بیمه پردازان ایجاد شده است.

یزدان جو ادامه داد: از محل درآمدهای سازمان تنها 2.5 درصد سرمایه گذاری می‌شود چراکه اگر سازمان سرمایه گذاری انجام ندهد نمی‌تواند ارزش پول جاری را جهت پرداخت در سالهای آینده حفظ کند.

وی متوسط بیمه پرداختی را 16.6 سال دانست و گفت: متوسط مستمری بگیری 23.3 سال است که این وضعیت سازمان تامین اجتماعی را ناچار به سرمایه گذاری در بخش اقتصاد کرده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در ادامه شرکتهای اقتصادی سازمان را عمدتا سود ده برشمرد و گفت: قریب به اتفاق واحدهای اقتصادی زیر مجموعه شستا سود ده هستند چنانچه شرکتهای زیان دهنده کمتر از پنج درصد هستند.

وی با اشاره به استراتژی خروج از تصدیگری بنگاههای اقتصادی گفت: زمینه حرکت از تصدیگری به سهامداری در سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده که تلاش می‌شود این شرکت به جای مدیریت به سهامداری شرکتهای بزرگی روی آورد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به بدهی 18 هزار و 900 میلیارد تومان دولت به سازمان اشاره و گفت: این مبلغ با محاسبه نرخ سود اوراق مشارکت محاسبه شده و عدد اصلی بدهی نیست.

اگر دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند درآمد و هزینه نقطه اعتدال می‌شود

وی اضافه کرد: اگر دولت بدهی خود را به سازمان پرداخت کند، درآمد و هزینه سازمان در نقطه تعادل قرار خواهد گرفت و بحران تامین اجتماعی که امروز دامن‌گیر اروپاست در ایران به تعویق می‌افتد.

وی تاکید کرد: اگر به فکر تامین منابع برای سازمان تامین اجتماعی نباشیم و مصارف از منابع فزونی بیشتری گیرد، در سالهای آینده تامین اجتماعی با بحران روبرو می شود.

به گزارش مهر، اجلاس روسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن کشور در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.