به گزارش خبرگزاری مهر، به‌دنبال توسعه همکاریهای فرهنگی و پژوهشی بین خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو و آرشیو ملی هند، نمایشگاهی از داستانهای شاهنامه که برگرفته از نگاره‌های دو نسخه شاهنامه دوره بایسنقر میرزا است برپا شده است.

در این نمایشگاه ابتدا درباره فردوسی و رویدادهای آن دوره و اهمیت تاریخی و ادبی شاهنامه توضیحات مکتوبی ارائه و سپس تابلوهایی از شاهنامه در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده شده است. دو هنر تذهیب و خوشنویسی نیز به‌طور مستقل به‌عنوان عناصر مهم در تولید نسخه‌های خطی نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

در آئین گشایش این نمایشگاه، مهندس نبی زاده سفیر ایران در دهلی نو و علی دهگاهی مسئول خانه فرهنگ کشورمان، پروفسور مشیرالحسن مدیر کل آرشیو ملی هند، سلمان حیدر سفیر سابق هند در کشورهای مختلف و قائم مقام وزارت امور خارجه هند، مهدی خواجه پیری مدیر مرکز میکروفیلم نور و علیرضا قزوه مدیر مرکز تحقیقات زبان فارسی، این نمایشگاه را افتتاح و به‌طور رسمی از آن بازدید کردند.

نمایشگاه "شاهنامه فردوسی میراث جاودان پارسی" تا پنجشنبه 18 آذرماه در دهلی‌نو برپاست.