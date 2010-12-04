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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

با حضور دانشگاهیان/

مراسم سومین روز یادبود شهید شهریاری برگزار شد

مراسم سومین روز یادبود شهید شهریاری برگزار شد

مراسم سومین روز یادبود شهید شهریاری با حضور دانشگاهیان عزادار و مردم قدرشناس در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود استاد شهید مجید شهریاری امروز شنبه 13 آذر در مسجد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این مراسم چهره های مختلف سیاسی و علمی از جمله وزرای دفاع، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور، علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، حمید لطیفی رئیس سابق دانشگاه شهیدبهشتی، احمد شعبانی رئیس دانشگاه شهیدبهشتی، علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، پرویز داوودی استاد دانشگاه شهیدبهشتی، علی اکبر متکان معاون اداری و مالی وزارت علوم، محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم، حسن مسلمی نائینی مدیرکل امور دانشجویان خارج وزارت علوم، حمید چگینی رئیس مرکز اقیانوس شناسی و ... حضور داشتند.

دکتر مجید شهریاری صبح روز دوشنبه 8 آذر ماه 89 در بلوار ارتش مورد سوء قصد قرار گرفت و به مقام شهادت نائل آمد وی استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی بود و پس از شهید علیمحمدی دومین محقق جمهوری اسلامی ایران در سزامی است که به مقام رفیع شهادت نائل می شود.

کد مطلب 1203705

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