حمل تصاویر منتسب به ائمه ‌اطهار توسط هیئتهای مذهبی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محسن حسنخانی ظهر یکشنبه با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت سالار و سرور شهیدان افزود: استکبار جهانی با ترویج اعمال خرافی در عزاداری ایام محرم درصدد تضعیف پایه های مذهب تشیع و مسلمانان است.

وی ادامه داد: در آستانه ماه محرم الحرام، ماه تجلی ارزشهای الهی، شهادت و رشادت، حریت و عبودیت و ماه خون گریستن آسمان و زمین و سوگواری عرش الهی است.

سردار حسنخانی افزود: به منظور پرهیز از هرگونه بدعت و خرافه پرستی و مسائلی که باعث وهن فرهنگ مکتب حسینی و کاستن از قداست تشیع می شود پلیس استان زنجان از عزاداران می خواهد به منظور عظمت و رونق هرچه بیشتر مراسم عزاداری ضمن رعایت قوانین و مقررات همکاری و تعامل نزدیک را با حافظان نظم و امنیت به عمل آورند.



سردار حسنخانی با تاکید بر اینکه به شهادت رساندن حضرت امام حسین (ع) و یاران وی سندی است بر بی حد و حصر بودن روح جنایت و تجاوز انسان های سرکش علیه خدا و دین الهی ، حادثه کربلا حامل تحلیلی جامع و کامل بر سرگذشت جوامع انسانی و نقطه عطفی در مبارزات حق علیه باطل به حساب می آید که در استمرار خط مبارزه فرعونیان با انبیاء آسمانی و اوصیای آنان نمونه بارز کفر و الحاد آن زمان که خود را در پوشش نام اسلام جای داده بودند به وقوع پیوست.



وی یادآورشد: با توجه به وضعیت فعلی و جبهه گیری های استکبار جهانی و تحریم آنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آگاهی دشمنان انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه سرچشمه های انقلاب و حرکتهای ضد استعماری به خصوص در کشور ما برگرفته از بزرگداشت این واقعه تاریخی است همواره در پی توطئه و ضربه زدن به اسلام و عقاید مذهبی مسلمانان است.



سرار حسنخانی گفت: عمل موهن و خرافی قمه زنی اقدامی انفعالی و خرافی است که مغایر با موازین شرع و قانونی بوده و از گذشته توسط افرادی ناآگاه اشاعه و رواج یافته این بدعت وهن آمیز مورد بهره برداری سوء رسانه های بیگانه علیه مذهب و نظام مقدس جمهوری اسلامی تلقی که پیگرد قانونی دارد و قویا باید از انجام و ترویج آن خودداری و جلوگیری شود.

وی افزود: مسئولان هیئت های مذهبی و همیاران پلیس باید با اعمال مدیریت مناسب از بروز هرگونه رفتار و اعمال نا صحیح در هیئت خود جلوگیری کنند و ضمن هماهنگی کامل با ماموران پلیس، به توصیه ها و تذکرات ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی در امور انضباطی و ترافیکی توجه کنند.

سردار حسنخانی اظهار داشت: حضور دستجات عزاداری در سطح شهر باید بر اساس جدول زمانی که از قبل هماهنگی شده صورت پذیرد و هرگونه حضور خارج از برنامه باید قبلا با کلانتری محل و پلیس راهنمایی و رانندگی هماهنگی شود.



وی جلوگیری از ایجاد راهبندان و اختلال در عبور و مرور و ایجاد ترافیک روان هنگام حرکت دستجات عزاداری، پرهیز از نصب داربست، چادر و ایستگاه های صلواتی در معابر شلوغ که موجب راه بندان و ترافیک می شود، پرهیز از به کارگیری آلات و ادوات موسیقی غیرمتعارف و جلوگیری از حمل تمثال غیر واقعی و منتسب به ائمه اطهار (ع)، قمه زنی، علم کشی و امثال آن را از انتظارات ناجا از عزاداران حسینی عنوان کرد.

سردار حسنخانی مراکز پلیس 110 در سطح استان زنجان بصورت شبانه روزی پاسخگویی و خدمات رسانی به عزاداران حسینی است.