برگزیدگان هشتمین جشنواره فرهنگی هنری "ره آورد سرزمین نور" معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، هشتمین جشنواره فرهنگی هنری " ره آورد سرزمین نور" بعداز ظهر شنبه با معرفی 97برگزیده در بخشهای مختلف پایان یافت.

حسین جعفری دبیر هشتمین جشنواره فرهنگی هنری " ره آورد سرزمین نور" در مراسم اختتامیه این جشنواره تعداد کل آثار ارسال شده به دبیر خانه این جشنواره را 14 هزار و 763 اثر اعلام و اظهارداشت: بعد از بررسی ها فروان هیئت داوران، در مجموع 97 نفربعنوان برگزیدگان و شایسته تقدیردر این جشنواره معرفی شدند.

وی با بیان اینکه یشترین آثار ارسالی به ترتیب مربوط به بخش های عکس، عکس موبایل، شعر، خاطره، متن ادبی، داستان کوتاه، فیلم، وبلاگ و فیلم موبایل بود، خاطرنشان کرد: بیشترین آثار ارسالی به ترتیب مربوط به استانهای اصفهان، بوشهر و مازندران بوده است.

حسین قنادیان مسئول کمیته داوران این جشنواره نیز اظهار داشت: از مجموع آثار رسیده به جشنواره 10هزار و 513 اثر مربط به بخش عکس، هزارو385 اثر عکس موبایل، 670 اثر خاطره نویسی، 494 اثر متن ادبی، 191 اثر داستان نویسی، 120 اثر فیلم، 79 اثر وبلاگ و 37 اثر در بخش فیلمنامه بوده است.

در این جشنواره در هر بخش از نفرات اول تا سوم و نیز صاحبان آثار قابل تقدیر تجلیل شد که رتبه های اول این جشنواره در رشته های مختلف به ترتیب نوجوان، جوان و بزرگسال به این شرح می باشند:

در بخش خاطره نویسی صفورا مهرشاد از اصفهان، زینب عرفانیان زرعی از تهران و رقیه داداشیان از آذربایجان شرقی عنوان نخست را کسب کردند.

در بخش داستان نیز معصومه اکبری از زنجان، علی شاه علی از لرستان و ابراهیم باقری حمیدآبادی از مازندران رتبه اول را به خود اختصاص دادند.

در بخش عکس نیز سارا باقریان از گلستان، حامد فائزی از آذربایجان شرقی و حسن قائدی از تهران عنوان اول جشنوره را در گروه های سنی نوجوان، جوان و بزرگسال کسب کردند.

همچنین در بخش متن ادبی آسیه توحیدی فرد از خراسان جنوبی، سمیرا رفیعی مهر از خراسان رضوی و طاهره تقی زاده از آذربایجان شرقی رتبه اول را کسب کردند.

در بخش شعر نیز علی سلیمانی از همدان، حسن محمدزاده از اصفهان، رضا نیکوکار از گیلان( گروه سنی بزرگسال) و فرزانه یزدان شناس از فارس(گروه سنی بزرگسال) عنوان برتر را به خود اختصاص دادند.

در بخش وبلاگ نیز مطهره رضاپور جاغرق از خراسان رضوی، محسن توقعی از گیلان و مجید امیری از تهران رتبه اول را کسب کردند.

در بخش فیلم نامه هم رکسانا کاکاپور از کرمانشاه، زینب عرفانیان زرعی از تهران و محمد حسین صفری از تهران عناوین اول را به خود اختصاص دادند.

همچنین در بخش عکس موبایل داود رجبی از مرکزی در رده سنی نوجوان و محسن خدایی از اصفهان در رده سنی جوان رتبه های اول را کسب کردند.

در بخش فیلم هم محمد حبیبی منصور از تهران هم رتبه اول و هم عنوان اثر برتر جشنواره و جایزه ویژه هیات داوران را به خود اختصاص داد.

در این جشنواره همچنین از مسئولین اردویی راهیان نور سپاه استانهای اصفهان، بوشهر و مازندران نیز بعنوان استانهای برتر تجلیل شد.

همچنین از سردار عظیمی فرمانده سپاه نبی اکرم (ص)استان کرمانشاه، سرادر یعقوب سلیمانی رئیس سازمان اردویی و گردشگری راهیان نور کشور و حسین جعفری دبیر این جشنواره تقدیر شد.