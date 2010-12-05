سیاستهای محرم سازمان تبلیغات اسلامی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سیاستها از سوی هشت دستگاه عضو ستاد ساماندهی شؤون مذهبی در مناسبتهای فرهنگی در 13 بند تدوین شده و توسط حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس این ستاد تصویب و به ستادهای استانی و شهرستانی ابلاغ شده است.

تمامی دستگاه های عضو این ستاد و نهادهای مردمی به ویژه شوراهای هئیتهای مذهبی، کانونهای مداحان، مبلغین و مبلغات اعزامی در ایام محرم موظف به برگزاری برنامه های محرم براساس این سیاستها هستند.

در مصوبه این ستاد آمده است: تبیین مواضع رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در بصیرت افزایی مردمی و توجه دادن خطبا به اوضاع فعلی جهان اسلام و صف آرایی استکبار جهانی در مقابل مسلمین، تأکید بر اصل مردمی بودن برگزاری مراسم محرم و حضور خودجوش و پرشور مردمی در بروز و ظهور عواطف و احساسات پاک معنوی، توجه به اطلاعیه های نیروی انتظامی جهت برپایی مطلوب و بهینه مراسم عزاداری با رعایت حقوق شهروندان مورد تأکید قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این مصوبات تشکیل حلقه های قرآنی اعم از قرائت، ترجمه، تاریخ نزول و تفسیر قرآن در هیئات مذهبی و شروع جلسات با تلاوت قرآن همراه با ترجمه ، توجه بیشتر به ادعیه و زیارات و مناجات مأثوره از ائمه طاهرین(ع) به ویژه صحیفه سجادیه به عنوان برنامه اصلی هیئات، هدایت و تشویق هیئات مذهبی به برگزاری مراسم عزاداری در مساجد مورد اشاره قرار گرفته است.

این مصوبات ضرورت دقت و ارائه اشعار و متون پرمحتوا و مستند توسط مداحان اهل بیت (ع) برای انتقال دقیق پیامهای واقعه عاشورا، تلاش در جهت عدم تلاقی برنامه های هیئات با اوقات نماز و سعی در برگزاری نماز جماعت اول وقت ، توجه ویژه به برگزاری نماز جماعت ظهر عاشورا در راستای تجلی حماسه عاشورا، بهره گرفتن از پیامهای عاشورا، سخنان ائمه طاهرین(ع)، امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در پرچمها، کتیبه ها، پوسترها، همراه با جذابیت های هنری مورد تصریح قرار گرفته است.

پرهیز از اجرای برنامه های شکلی موهن و دور از ساخت مقدس اباعبدالله الحسین(ع)، همچنین تلاش برای ارتقای کیفی برنامه ها از طریق تبیین معارف اسلامی اعم از اعتقادات، اخلاق، احکام، سیره پیامبر اعظم و ائمه معصومین(ع) توسط خطبا بخش دیگری از این مصوبات است.