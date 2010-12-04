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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۸

ساخت موسیقی "سیب و سلما" آغاز می‌شود

ساخت موسیقی "سیب و سلما" آغاز می‌شود

ساخت موسیقی فیلم سینمایی "سیب و سلما" به کارگردانی حبیب بهمنی به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، مهدی عظیمی میرآبادی تهیه‌کننده فیلم سینمایی "سیب و سلما" گفت: با پایان یافتن تدوین نهایی این فیلم توسط حسن ایوبی، صداگذاری آن رو به پایان است که بهمن اردلان مسئولیت این بخش را به عهده دارد.

وی افزود: برای تنظیم موسیقی "سیب و سلما" با یکی از آهنگسازان حرفه‌ای توافقاتی صورت گرفته است که بعد از قطعی شدن، کار آهنگسازی این فیلم آغاز می‌شود.

"سیب و سلما" داستان طلبه‌ جوانی است که سیبی را می‌خورد و پس از خوردن سیب به دنبال مالک اصلی سیب و طلب رضایت از او می‌گردد و.... هادی دیباجی، سوگل قلاتیان، اسماعیل خلج، داود فتحعلی بیگی، بهروز بقایی، محمدعلی سلیمان تاش، زویا امامی، آرزو الی زاده، صادق بهاری، آرمان ضیایی مهر، مسعود چوبین، سهیلا چوبین و با حضور جعفر دهقان از بازیگران اصلی این فیلم هستند.

کد مطلب 1203712

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