به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این اتحادیه وزنه برداری چین طی دعوتنامه ای از بهداد سلیمی و کیانوش رستمی خواسته بود تا به همراه سرمربی تیم، در مسابقات جایزه بزرگ این کشور که طی روزهای 15 لغایت 17 ژانویه 2011 (25 تا 27 دی ماه سال جاری) در شهر فوجوی چین برگزار می شود شرکت کنند، اما با توجه به فشردگی مسابقات بین المللی وزنه برداری در ماه های اخیر، کادر فنی با درخواست این دو وزنه بردار مبنی بر شرکت نکردن در این رقابت ها موافقت کرد.