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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۳

سلیمی و رستمی در مسابقات جایزه بزرگ چین شرکت نمی‌کنند

سلیمی و رستمی در مسابقات جایزه بزرگ چین شرکت نمی‌کنند

بهداد سلیمی و کیانوش رستمی با هماهنگی کادر فنی تیم ملی وزنه برداری، در مسابقات جایزه بزرگ چین شرکت نمی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این اتحادیه وزنه برداری چین طی دعوتنامه ای از بهداد سلیمی و کیانوش رستمی خواسته بود تا به همراه سرمربی تیم، در مسابقات جایزه بزرگ این کشور که طی روزهای 15 لغایت 17 ژانویه 2011 (25 تا 27 دی ماه سال جاری) در شهر فوجوی چین برگزار می شود شرکت کنند، اما با توجه به فشردگی مسابقات بین المللی وزنه برداری در ماه های اخیر، کادر فنی با درخواست این دو وزنه بردار مبنی بر شرکت نکردن در این رقابت ها موافقت کرد.

کد مطلب 1203721

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