کمیته امداد فارس سه هزار فرصت شغلی ایجاد کرد

علی الهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: در بحث زمینه سازی اشتغال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حرکات موثری انجام شده که امیدواریم با تداوم این حرکات تا پایان سال جاری پنج هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دو هزار خانواده در بخش تولید فرش دستباف در استان فعالیت می کنند، افزود: در اختیار گذاشتن مواد اولیه و دار قالی برای خانواده های تحت پوشش یکی از روشهای ایجاد اشتغال است که با استقبال خانواده ها نیز مواجه شده که در این راستا مواد اولیه تامین فرش در اختیار خانواده های تحت پوشش قرار می دهیم و در مقابل خرید تولیدات آنها را نیز تضمین می کنیم.

مدیر کل کمیته امداد فارس تصریح کرد: برنامه ریزی مناسبی برای توسعه زمینه های اشتغال افراد تحت پوشش این کمیته فراهم شده که در این راه از کارفرمایان نیز حمایت و تسهیلات قرض الحسنه نیز در اختیار این افراد قرار داده می شود.

الهیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: اجرایی شدن این قانون کمک بسیاری را به خانواده های تحت پوشش کمیته می کند چراکه این افراد مورد حمایت دولت قرار دارند و تمامی تلاشها صورت می گیرد که این گروه از بیشترین میزان یارانه استفاده کنند.

وی تصریح کرد: خانواده های تحت پوشش کمیته امداد تاکنون برخورداری کمی از یارانه ها داشتند که با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه این گروه زندگی بهتری خواهند داشت.