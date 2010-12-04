  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

سرای محلات در شرق تهران افزایش می یابد

سرای محلات در شرق تهران افزایش می یابد

مشاور شهردار منطقه 8 از افزایش سرای محلات تا پایان سال جاری در شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پور مرتضوی با اشاره به ضرورت و اهمیت موضوع محله محوری در کلانشهر تهران افزود: امروز تهران نیازمند مدیریت محله ای است و همه باید تلاش کنیم خدمات را از سطح محله های پایتخت آغاز کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اداره شهر بدون مشارکت شهروندان امکان پذیر نیست، گفت: اجرای این برنامه از وظایف مهم شهرداران نواحی است.

مشاور شهردار منطقه 8 در ادامه به راه اندازی 6 سرای محله در شرق تهران اشاره کرد و افزود: تا پایان سال جاری این سراهای محلات آماده ارائه خدمات فرهنگی به شهروندان هستند.

پور مرتضوی گفت: افزایش سرای محلات در منطقه 8 در سال آینده در دستور کار شهرداری منطقه 8 قرار دارد.
کد مطلب 1203726

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها