سرای محلات در شرق تهران افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پور مرتضوی با اشاره به ضرورت و اهمیت موضوع محله محوری در کلانشهر تهران افزود: امروز تهران نیازمند مدیریت محله ای است و همه باید تلاش کنیم خدمات را از سطح محله های پایتخت آغاز کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اداره شهر بدون مشارکت شهروندان امکان پذیر نیست، گفت: اجرای این برنامه از وظایف مهم شهرداران نواحی است.

مشاور شهردار منطقه 8 در ادامه به راه اندازی 6 سرای محله در شرق تهران اشاره کرد و افزود: تا پایان سال جاری این سراهای محلات آماده ارائه خدمات فرهنگی به شهروندان هستند.

پور مرتضوی گفت: افزایش سرای محلات در منطقه 8 در سال آینده در دستور کار شهرداری منطقه 8 قرار دارد.