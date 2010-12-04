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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

تصادفات منجر به فوت عابران پیاده در کرمان افزایش یافت

تصادفات منجر به فوت عابران پیاده در کرمان افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان از افزایش تصادفات منجر به فوت عابران پیاده در کرمان خبر داد و گفت: ایجاد زیر ساختهای شهری برای کاهش سرعت خودروها در شهر ضروری است.

جلال محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: افزایش تصادفات منجر به فوت عابران پیاده در ماههای اخیر لزوم افزایش زیر ساختهای شهری برای کاهش سرعت خودروها را گوشزد می کند.

وی تصریح کرد: در همین راستا 35 سرعت گیر طی شش ماه گذشته در مناطق مختلف شهر کرمان نصب شده است که در کاهش تصادفات نقش تعیین کننده دارد.

محمدی ادامه داد: این سرعتگیرها از نوع آسفالتی هستند و همزمان با اجرای آن علایم هشدار دهنده نیز نصب می شود.

معاون حمل و نقل شهرداری کرمان افزود: با وجود اینکه این زیر ساختها منجر به افزایش ترافیک در برخی مناطق می شود اما به دلیل افزایش تلفات جانی مجبور به استفاده از آنها در شهر هستیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: امیدواریم روزی فرا برسد که با ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و ترافیکی جامعه شهروندان در حالت عادی مقررات را رعایت کنند.

هرچند که رعایت مقررات رانندگی توسط مردم مهمترین شاخص در کاهش تصادفات رانندگی است اما عدم وجود پلهای عابر پیاده و همچنین عدم حضور فیزیکی پلیس در نقاط مختلف شهر به خصوص مناطق حادثه خیز نیز از عوامل موثر در بروز تلفات است.


 

کد مطلب 1203729

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