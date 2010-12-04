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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۶

هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت در مالزی خاتمه یافت

هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت در مالزی خاتمه یافت

کوالالامپور-دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت (AGBA) همزمان با کنفرانس سالانه دانشکده های مدیریت و اقتصاد دانشگاه پوترا در هتل پالم گاردن کوالالامپور پایتخت مالزی بکار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در این کنفرانس که بخش فارسی آن به همت اتحادیه اسلامی انجمن های دانشجویان ایرانی دانشگاههای مالزی انجام شد برای اولین بار بخش ویژه ای با تمرکز بر کشور ایران در نظر گرفته شد.

در این کنفرانس 3 روزه بیش از 180 مقاله در بخش های مختلف ارائه شد که 53 مقاله در قسمت ایران ارائه گردید  و از این تعداد 30 مقاله در پانل پارسی قرار گرفت.
 
 
"محمدعلی نصراللهی" مسئول کمیته علمی اتحادیه اسلامی به خبرنگار مهر گفت که 39 نفر از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای مالزی در پی فراخوان اتحادیه اسلامی انجمنهای دانشجویان ایرانی دانشگاههای مالزی در این کنفرانس شرکت کردند.
 
وی افزود دانشجویان شرکت کننده از دانشگاههای UPM، MMU، UTM، UKM و UM بودند.

همچنین خانم "آزیتا اسدی" مسئول کمیته مالی اتحادیه اسلامی در خصوص نحوه کمک مالی اتحادیه به دانشجویان برای شرکت در این کنفرانس گفت که دانشجویان علاقمند که درخواست خود را تا قبل از 15 نوامبر در سایت اتحادیه اعلام کرده بودند، با درج جمله استفاده از حمایت مالی اتحادیه در اصل مقاله خود از این کمک استفاده کردند.

در این کنفرانس که رزو گذشته به پایان رسید پروفسور تان سری داتوک دکتر نیک مصطفی راجا عبداله رییس دانشگاه "یو پی  ام" ، پروفسور شاون کاراهر رییس آکادمی کارآفرینی دانشگاه ایالت مینوت امریکا، دکتر فون سون یاو معاون دانشکده "جی اس ام" پوترا و مدیر برگزاری کنفرانس ، دکتر ظفر احمد رییس انجمن اقتصاد و مدیریت آمریکا حضور داشتند و به سخنرانی پرداختند.
کد مطلب 1203731

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