وزیر کشور فردا به شهریار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی آذرمکان مدیر کل روابط عمومی وزارت کشور اظهار داشت: فردا با حضور وزیر کشور در شهریار 100 پروژه عمرانی همزمان در شهرستان شهریار به بهره برداری خواهد رسید که با بهره برداری از این پروژه ها چهره این شهرستان دگرگون می شود .

به گفته آذرمکان ، شرکت در نشست شورای اداری شهرستان شهریار، دیدار با خانواده شهدا، گلباران مزار شهدای گمنام از دیگر برنامه های وزیر کشور در سفر به شهرستان شهریار است.

وزیر کشور پیش از این به شهر ری سفر و اعلام کرده بود که سفرهای دوره ای به شهرستان های استان تهران را در برنامه کاری خود قرار داده است.

