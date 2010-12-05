انتقاد زارع پور از کمیته ملی المپیک/ تنیس روی میز به اندازه 11 ماه طلبکار است

محمد زارعپور اشکذری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه حضور تیم ملی تنیس روی میز در بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو با تاکید سازمان تربیت بدنی و مسئولیت رئیس این سازمان انجام شد، اظهار داشت: کمیته ملی المپیک مخالف اعزام بازیکنان ما بود و این موضوع را صورت جلسه هم کرده بود.
وی ضمن تاکید بر اینکه کمیته ملی المپیک در حق تنیس روی میز کم لطفی کرد ادامه داد: از 11 ماه پیش تا حالا هیچ بودجهای از طرف کمیته ملی المپیک به فدراسیون تنیس روی میز پرداخت نشده است البته به جز مبلغی که از محل مطالبات سال گذشته بود. وگرنه از بودجه امسال و به خصوص بودجه ویژه بازیهای آسیایی هیچ مبلغی در اختیارمان قرار نگرفت.
سرپرست فدراسیون تنیس روی میز با ابراز تاسف از دیدگاهی که کمیته ملی المپیک نسبت به تنیس روی میز دارد، یادآور شد: چهارماه است که کمیته ملی المپیک برای پرداخت بودجه فدراسیون تنیس روی میز امروز و فردا میکند. برای دریافت این بودجه بیش از 10 بار مکاتبه کردهایم اما معلوم نیست چرا هیچ کدام از مکاتبات و درخواستها برای دریافت بودجهای که حق ما بوده به نتیجه نرسیده است.
زارعپور تاکید کرد: فدراسیون تنیس روی میز حداقل 250 میلیون تومان از کمیته ملی المپیک طلب دارد.
وی در بخشی از صحبتهای خود با یادآوری اینکه هزینه مربوط به استخدام مربیان خارجی توسط کمیته ملی المپیک تامین میشود، گفت: نزدیک به سه ماه است که فدراسیون تنیس روی میز طبق قرار داده امضا شده با آکادمی اشلاگر از مربیان این آکادمی در کنار تیم ملی استفاده میکند. قبل از آن هم که مربیان کرهای در استخدام تیم ملی بودند با این حال فدراسیون تنیس روی میز هیچ بودجهای بابت همکاری با مربیان خارجی از کمیته ملی المپیک دریافت نکرده است.
سرپرست فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: کمیته ملی المپیک اعزام تنیس روی میز به گوانگجو را قبول نداشت و این موضوع را صورت جلسه هم کرده بود. تمام مستندات این موضوع هم موجود است. اما خوشحالیم که تیم ملی تنیس روی میز به گوانگجو رفت و نتایج رضایت بخشی هم گرفت.
زارعپور گفت: از این پس باید تمام برنامه ریزیهای خود را برای حضور در رقابتهای اوپن قطر و کویت و بعد از آن مسابقات جهان طرح کنیم.
