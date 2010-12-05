انتقاد زارع پور از کمیته ملی المپیک/ تنیس روی میز به اندازه 11 ماه طلبکار است

محمد زارع‎پور اشکذری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه حضور تیم ملی تنیس روی میز در بازی‎های آسیایی 2010 گوانگجو با تاکید سازمان تربیت بدنی و مسئولیت رئیس این سازمان انجام شد، اظهار داشت: کمیته ملی المپیک مخالف اعزام بازیکنان ما بود و این موضوع را صورت جلسه هم کرده بود.

وی ضمن تاکید بر اینکه کمیته ملی المپیک در حق تنیس روی میز کم لطفی کرد ادامه داد: از 11 ماه پیش تا حالا هیچ بودجه‎ای از طرف کمیته ملی المپیک به فدراسیون تنیس روی میز پرداخت نشده است البته به جز مبلغی که از محل مطالبات سال گذشته بود. وگرنه از بودجه امسال و به خصوص بودجه ویژه بازی‏های آسیایی هیچ مبلغی در اختیارمان قرار نگرفت.

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز با ابراز تاسف از دیدگاهی که کمیته ملی المپیک نسبت به تنیس روی میز دارد، یادآور شد: چهارماه است که کمیته ملی المپیک برای پرداخت بودجه فدراسیون تنیس روی میز امروز و فردا می‎کند. برای دریافت این بودجه بیش از 10 بار مکاتبه کرده‎ایم اما معلوم نیست چرا هیچ کدام از مکاتبات و درخواست‎ها برای دریافت بودجه‎ای که حق ما بوده به نتیجه نرسیده است.

زارع‎پور تاکید کرد: فدراسیون تنیس روی میز حداقل 250 میلیون تومان از کمیته ملی المپیک طلب دارد.

وی در بخشی از صحبت‎های خود با یادآوری اینکه هزینه مربوط به استخدام مربیان خارجی توسط کمیته ملی المپیک تامین می‌شود، گفت: نزدیک به سه ماه است که فدراسیون تنیس روی میز طبق قرار داده امضا شده با آکادمی اشلاگر از مربیان این آکادمی در کنار تیم ملی استفاده می‎کند. قبل از آن هم که مربیان کره‎ای در استخدام تیم ملی بودند با این حال فدراسیون تنیس روی میز هیچ بودجه‎ای بابت همکاری با مربیان خارجی از کمیته ملی المپیک دریافت نکرده است.

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: کمیته ملی المپیک اعزام تنیس روی میز به گوانگجو را قبول نداشت و این موضوع را صورت جلسه هم کرده بود. تمام مستندات این موضوع هم موجود است. اما خوشحالیم که تیم ملی تنیس روی میز به گوانگجو رفت و نتایج رضایت بخشی هم گرفت.

زارع‌پور گفت: از این پس باید تمام برنامه ریزی‏های خود را برای حضور در رقابت‎های اوپن قطر و کویت و بعد از آن مسابقات جهان طرح کنیم.