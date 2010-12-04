دوره های دانش افزایی پزشکان و پزشکیاران ورزشی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سعید کاظمی بعداز ظهر شنبه در جمع پزشکان و پزشکیاران ورزشی استان، اظهار داشت:با توجه به توافق صورت گرفته مبنی بر معرفی کرمانشاه به عنوان قطب منطقه غرب در ارائه خدمات درمانی ورزشی وبا لحاظ داشتن مساعدت ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی وهماهنگی صورت گرفته با مسئولین هیئت های پزشکی ورزشی استان های غرب کشور در آینده نزدیک دوره های آموزشی دانش افزائی، تربیت پزشک تیم و دوره های خاص در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

کاظمی در ادامه از زحمات کلیه همکاران در راستای پوشش پزشکی مسایقات در سطوح مختلف ابراز رضایت کرد و عملکرد این کمیته را شایسته تقدیر و تشکر دانست.

وی تصریح کرد: حفظ جایگاه ارزشمند کمیته پزشکی در مسابقات ورزشی با توجه به مسئولیت خطیر ومهم کادر پزشکی وپزشکیاران در قبال حفظ سلامت ورزشکاران،بسیار مهم و موثر است.

در پایان این مراسم رئیس هیئت پزشکی ورزشی کرمانشاه ضمن تشکر ویژه از زحمات بی شائبه وهمکاری خالصانه از کلیه پزشکان وپزشکیاران با اهدای لوح تقدیر وهدایایی از آنان قدر دانی کرد.