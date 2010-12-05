فراموش شدگان زندگی هنوز نغمه امید سر می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مرکز نگهداری سالمندان لقمان حکیم با 35 نفر پرسنل و 97 نفر سالمند در روستای تازیان و در فاصله 22 کیلومتری بندرعباس قرار گرفته و تنها مرکز نگهداری سالمندان هرمزگان محسوب می شود.

چین و چروکی که حاصل گذشت سالهاست با خنده ای که از حرکت لبها بر روی صورتش نقش می بند بیشتر نمایان می شود و ناخودآگاه این فکر را از ذهن عبور می دهد که واقعیت پیری سهم هر انسان زنده است.

مدیرعامل مرکزنگهداری سالمندان لقمان حکیم با اشاره برلزوم توجه جامعه به سالمندان بیان داشت: سالمندی پدیده ای است که وقوع آن برای هرکس رخ می دهد، انسان با گذشت زمان بخشی از توانایی خود را از دست می دهد و نیاز او به دیگران برای ادامه زندگی بیشتر می شود.

عیسی واحدی ادامه داد: با توجه به ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی در کشور تعداد سالمندان روز به روز در حال افزایش است و زندگی مدرن امروز و خانه های کوچک شهرها نیاز به وجود مکانی برای نگهداری سالمندان جامعه را بیشتر می کند.

وی افزود: احترام به بزرگترها امری است که در همه جوامع و ادیان بر آن تاکید شده و دین اسلام نیز بر این موضوع به ویژه احترام به پدر و مادر و بزرگداشت آنها تاکید می کند.

مدیرعامل مرکز نگهداری سالمندان لقمان حکیم تصریح کرد: تمامی افراد جامعه موظف هستند نیازهای روحی، عاطفی و اجتماعی سالمندان را برطرف کنند.

واحدی ادامه داد: خوب است افراد خانواده برای برطرف کردن نیازهای سالمندان خودشان دست به کار شوند و از آنها پرستاری کنند که این امر یکی از وظایف فرزندان و اعضای خانواده در قبال پدر ومادر است.

آرام و بی حرکت روی تخت دراز کشیده و به تمام حوادثی که در مقابل چشمان بازش می گذرد بی تفاوت نگاه می کند شاید قطار خاطرات کودکی تا میانسالی را مرور می کند، پرستارش تنها کسی است که درد او را همچون مادری مهربان می فهمد هرچند حقوق ماه گذشته را هنوز نگرفته و یا مرکز با بدهی 100 میلیون تومانی مواجه است ولی با عشق کار می کند.

مدیرعامل مرکزنگهداری سالمندان لقمان حکیم با اشاره به سختیها و مشکلاتی که در اداره این مرکز پیش روی کارمندان است بیان داشت: این مرکز زمانی در آستانه تعطیلی قرار داشت و بر اساس ارزشیابی و رتبه بندی امتیاز 60 را از لحاظ اداره مرکز کسب کرده بود ولی در سالهای قبل توانست جزو مراکز خوب کشور باشد.

واحدی تصریح کرد: هزینه های جاری مرکز چیزی نزدیک به 20 میلیون تومان است که بیش از 9 میلیون تومان آن به عنوان یارانه از طریق سازمان بهزیستی پرداخت می شود و باقی آن نیز از محل مشارکت خانواده سالمندان و خیرین تامین می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه 26 نفر از سالمندان مجهول الهویه، 31 نفر بلاصاحب و 40 نفر سالمندان از اقشار ضعیف جامعه هستند توان پرداخت شهریه خود را ندارند و همین موضوع هم دلیلی شده تا در پرداخت حقوق پرسنل تاخیر به وجود آید و دچار مشکل شویم.

مدیرعامل مرکز نگهداری سالمندان لقمان حکیم تاکید کرد: هم اکنون این مرکز بالغ بر 100 میلیون تومان بابت بیمه پرسنل و سه میلیون تومان بابت برق مصرفی سنوات گذشته بدهی دارد که هنوز پرداخت نشده است.

واحدی ادامه داد: مکانی که در حال حاضر این مرکز در آن قرار دارد متعلق به بهزیستی است و ماهیانه 230 هزار تومان بابت اجاره آن باید پرداخت شود.

وی افزود: ساختمان مرکز بسیار قدیمی است و بعضی از بخشها نزدیک به 30 سال که از ساخت آن می گذرد و غیر اصولی ساخته شده است.

مدیرعامل مرکزنگهداری سالمندان لقمان حکیم اعلام کرد: مهمترین نیازهای مرکز، کمکهای نقدی جهت هزینه های جاری، حقوق پرسنل، خرید دارو و تجهیزات پزشکی است.