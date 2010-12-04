هزار زوج کرمانی در باشگاه زوجهای آسمانی ثبت نام کردند

محسن روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: هم اکنون بیش از هزار زوج کرمانی در باشگاه زوجهای آسمانی ثبت نام کرده اند.

وی افزود: این زوجهای 14 سکه و یا کمتر مهریه دارند و این مسئله تنها شرط عضویت در این باشگاه است.

رئیس سازمان ملی جوانان کرمان افزود: هدف از راه اندازی این باشگاه الگوسازی برای جوانان در آستانه ازدواج، معرفی زوجهای موفق و به طور خاص زنان نمونه و بازگشت مهریه به جایگاه واقعی خود است.

روحی اضافه کرد: در حال حاضر این سیاست با معرفی زوجهای جوان با مهریه اندک دنبال می شود.

وی مهریه های سنگین را یکی از آفتهای زندگی مشترک دانست و گفت: هیچ ضمانتی برای دخترانی که به مهریه سر سام آور دل خوش کرده اند نیست.

وی ادامه داد: آمار طلاقهایی که در داگاههای خانواده به وقوع می پیوندد این فاجعه را آشکار نشان می دهد.

در سال جاری طبق آمار دادگستری کرمان سه هزار و 387 زوج کرمانی طلاق گرفته اند.