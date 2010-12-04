مسکو آماده اعمال اصلاحات در پیمان استارت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "بوریس گریزلف" با بیان این مطلب در ادامه گفت: اگر پیمان جدید استارت از سوی آمریکا پذیرفته شود روسیه آماده انجام اصلاحاتی در متن این پیمان است.

گریزلف گفت: من به کمیته روابط خارجی دستور داده ام تا در صورت تصویب این پیمان از سوی کنگره آمریکا متن پیمان جدید را با موارد درخواستی ایالات متحده هماهنگ سازند.

پیمان استارت جدید یا کاهش تسلیحات راهبردی که جایگزین پیمان قبلی است در 8 آوریل از سوی دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه و باراک اوباما همتای آمریکایی وی در پراگ به امضا رسید و قرار بود این پیمان جایگزین پیمان قبلی آن شود که در ماه دسامبرگذشته زمان آن به پایان رسید.

این پیمان تنها زمانی که از سوی پارلمان روسیه و سنای آمریکا تصویب شود اجرایی خواهد شد.

این در حالی است که در پی انتخابات میان دوره ای کنگره در آمریکا و پیروزی جمهوریخواهان در آن، مخالفین بیشتری نسبت به این پیمان وارد سنا شدند و دولت اوباما برای تصویب آن با مشکلاتی روبروست.

ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه نیز در مصاحبه خود با سی. ان. ان. نسبت به شکست آمریکا در تصویب پیمان "استارت" هشدار داد و گفت: در صورت عدم تصویب این پیمان از سوی آمریکا روسیه نیروهای هسته ای خود را تقویت خواهد کرد.