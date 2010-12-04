پیشنهاد تشکیل فراکسیون الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، "نورالله حیدری دستنایی" با اشاره به برگزاری نخستین نشست "اندیشه‌های راهبردی" با حضور نخبگان و اساتید کشور، حول موضوع "الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت" که چهارشنبه شب در محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شد، گفت: معظم له در برخی از موضوعات کشور، مانند "الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت" ورود برجسته ای دارند و این موضوع بیانگر آن است که مقام معظم رهبری روی این موضوعات حساسیت بیشتری دارند.

نماینده اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با برگزاری نشست هایی برای تدوین "الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت" می خواهند به همه قوای کشور عنوان کنند که باید در این زمینه گام های اساسی بردارند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اظهار اینکه وقتی خود رهبر معظم انقلاب برای تدوین "الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت" با چنین حساسیتی وارد می شوند، بیانگر اهمیت این موضوع برای معظم‌له است، خاطرنشان کرد: اصولا نظام جمهوری اسلامی بر این مبنا تشکیل شده که طرحی نو در کره خاکی برپا کند.

وی یادآور شد: یکی از نکات کلیدی ایجاد طرح نو این است که در بخش‌های مختلف کشور بحث الگوی اسلامی به معنای عام آن مورد توجه قرار گرفته و علایق اسلامی و ایرانی به گونه‌ای با هم ادغام شود که هم مسایل اسلام و هم ظرفیت‌های ملی در بطن آن دیده شود تا ما متمایز از دیگران در جهان شویم.

حیدری با بیان اینکه برای رسیدن به "الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت" هر یک از قوا وظایف خاصی دارند، یادآور شد: برای همین مجلس در اولین ماده لایحه برنامه پنجم توسعه تصویب کرد که در کشور الگوی اسلامی - ایرانی در قالب یک سند جامع و راهبردی تنظیم شود تا وظایف هر یک از قوا در آن مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش با تاکید بر نظارت جدی مجلس بر تدوین الگوی اسلامی - ایرانی، خاطرنشان کرد: مجلس باید تنظیم این سند راهبردی را در صدر مطالبات خود از دولت قرار داده و کمیسیون های تخصصی ذی‌ربط را در این راستا فعال کرده و با بکارگیری متخصصان خبره به این کمیسیون‌ها کمک کند و در صورت نیاز علاوه بر قانون برنامه پنجم، قانون دیگری تدوین کند.

حیدری همچنین نقش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای جامعه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری در رسیدن به "الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت" را بسیار موثر دانست و با اشاره به نقشی که فراکسیون‌های مجلس در این راستا می توانند ایفا کنند، خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه فراکسیون‌های مختلف مجلس یک نقش مکمل برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس دارند، بنابراین می توان برای تحقق منویات رهبری فراکسیون تخصصی تشکیل داد تا به صورت کاملا تخصصی مسائل مربوط به ایجاد "الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت" را دنبال کنند.