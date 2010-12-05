۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۸:۲۶

کلاری مدیر فیلمبرداری "برف روی کاج‌ها" شد

محمود کلاری مدیر فیلمبرداری "برف روی کاج‌ها" اولین فیلم بلند سینمایی پیمان معادی شد.

سید جمال ساداتیان تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت:  فیلم اواسط دی‌ماه با بارش برف زمستانی کلید می‌خورد. "برف روی کاج‌ها" هم اکنون در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و منتظر تغییر فصل هستیم. با توجه به شرایط آب و هوایی این فیلم به جشنواره فیلم فجر امسال نمی‌رسد.

وی افزود: تا کنون حضور محمود کلاری :مدیر فیلمبرداری، مهرداد میرکیانی: طراح گریم، ایرج شهرزادی: صدابردار و منصوره یزدان‌جو: طراح صحنه و لباس در این پروژه قطعی شده است و به زودی بازیگران نیز مشخص می‌شوند.

"برف روی کاج‌ها" فیلمی اجتماعی و  پرشخصیت است. پیمان معادی پیش از این فیلمنامه‌های "کافه ستاره"، "شام عروسی"، "کما"، "آواز قو" و...را به نگارش در آورده است. همچنین در فیلم‌های سینمایی "درباره الی" و "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی بازی کرده و مدتی پیش نگارش فیلمنامه "من" را همراه با عبدالرضا کاهانی تمام کرد که پروانه ساخت دریافت نکرد. پیمان معادی ساخت فیلم کوتاه را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

