سید جمال ساداتیان تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلم اواسط دی‌ماه با بارش برف زمستانی کلید می‌خورد. "برف روی کاج‌ها" هم اکنون در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و منتظر تغییر فصل هستیم. با توجه به شرایط آب و هوایی این فیلم به جشنواره فیلم فجر امسال نمی‌رسد.

وی افزود: تا کنون حضور محمود کلاری :مدیر فیلمبرداری، مهرداد میرکیانی: طراح گریم، ایرج شهرزادی: صدابردار و منصوره یزدان‌جو: طراح صحنه و لباس در این پروژه قطعی شده است و به زودی بازیگران نیز مشخص می‌شوند.

"برف روی کاج‌ها" فیلمی اجتماعی و پرشخصیت است. پیمان معادی پیش از این فیلمنامه‌های "کافه ستاره"، "شام عروسی"، "کما"، "آواز قو" و...را به نگارش در آورده است. همچنین در فیلم‌های سینمایی "درباره الی" و "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی بازی کرده و مدتی پیش نگارش فیلمنامه "من" را همراه با عبدالرضا کاهانی تمام کرد که پروانه ساخت دریافت نکرد. پیمان معادی ساخت فیلم کوتاه را نیز در کارنامه کاری خود دارد.