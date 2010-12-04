یادواره شهدای خلبان استان کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، در راستای بزرگداشت مقام شامخ شهدای خلبان استان کرمانشاه، مراسمی در روز 15 آذر ماه همزمان با سالروز شهادت امیر سرلشگر خلبان احمد کشوری و روز هوانیروز در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور سرتیپ خلبان کیومرث احدی فرمانده هوانیروز کشور و همچنین مسئولین استان در روز 15 آذر ماه در محل تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

یادواره شهدای خلبان استان کرمانشاه با هماهنگی و همکاری استانداری کرمانشاه، پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار می شود.

استان کرمانشاه 23 خلبان شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است .