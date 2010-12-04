4 هزار میلیارد ریال اعتبار به بخش کشاورزی اختصاص می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/8/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، مبلغ 4 هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها و پیشگیری و مدیریت تبعات آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

بر این اساس ، از این اعتبار، مبلغ دو هزار میلیارد ریال به منظور جایگزینی تعداد پانزده هزار دستگاه تراکتور فرسوده به صورت اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) با مشارکت بانک‌های عامل به مدت پنج سال، اختصاص خواهد یافت.

در این گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است: مبلغ دو هزار میلیارد ریال نیز به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی بخش کشاورزی، کشاورزی حفاظتی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای مرغداری و دامداری و نیز تسهیلات برای موتور و پمپ آب و نیز سایر موارد حوزه فعالیت بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

اعتبارات مذکور به صورت بیست درصد (20%) کمک بلاعوض و هشتاد درصد (80%) تسهیلات (وجوه اداره شده) می‌باشد.

این گزارش می افزاید: بر اساس جزء (ب) بند 9 قانون بودجه امسال، به دولت اجازه داده شده به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه ‎گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به 3 درصد و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد افزایش دهد.

اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور و تصویب هیئت‎وزیران قابل هزینه است. این مصوبه توسط محمدرضا رحیمی ،معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.