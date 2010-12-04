دولت برای رفع عقب ماندگیهای لرستان تلاش بیشتری داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رضا ملکشاهی راد ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه خط انتقال دوم گاز خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: لرستان امروز در حوزه های مختلف دارای عقب ماندگی های فراوانی است که باید هر چه زودتر جبران شوند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در حوزه صنعت نفت اقدامات مطلوبی در استان لرستان صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: با این وجود دولت و وزارت نفت باید قدم های بلندتر و موثرتری در این زمینه بردارند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر عملیاتی شدن پتروشیمی شهرستانهای کوهدشت و خرم آباد، عنوان کرد: در این زمینه وعده هایی از طرف دولت و وزارت نفت داده شده که امیدواریم هر چه زودتر این وعده ها جنبه عملیاتی پیدا کند.

ملکشاهی راد با اشاره به افتتاح خط دوم پروژه انتقال گاز خرم آباد، بیان داشت: این پروژه به طور حتم موجب توسعه زیرساختها در لرستان و به صدا درآمدن جدی آهنگ توسعه در این استان خواهد شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضرعملیات گازرسانی در همه شهرستانهای استان به غیر از بخش سپیدشت خرم آباد انجام شده است، یادآور شد: شرکت ملی گاز کشور و دستگاههای مرتبط باید هر چه زودتر گاز رسانی به این بخش را در دستور کار خود قرار دهند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توسعه صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی در لرستان، خاطر نشان کرد: ما از وزیر نفت می خواهیم که اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

ملکشاهی راد با اشاره به اینکه استان لرستان در زمینه صنعت پتروشیمی دارای جایگاه مطلوبی است، عنوان کرد: در لرستان منابع نفتی مورد نیاز برای ایجاد صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دست آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه دولت های قبلی توجه خاصی به استان لرستان نداشته اند، بیان داشت: امروز با توجه به اقدامات موثری که دولت دهم در این استان انجام داده مردم لرستان انتظار توجه بیشتری از دولت دارند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رفع عقب ماندگیهای موجود در استان لرستان توسط دولت یادآور شد: دولت باید گام های بزرگتر و موثرتری در این استان بردارد.