اجرای خط انتقال گاز خرم آباد در یکسال یک رکورد محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه خط دوم انتقال گاز خرم آباد در سخنانی با اشاره به استعدادها و قابلیتهای موجود در استان لرستان اظهار داشت: استان لرستان در زمینه های مختلف دارای ظرفیتهای بالقوه ای است که باید با برنامه ریزی های کارشناسی آنها را به فرصت تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه مردم استان لرستان همیشه در دفاع از ارزشهای انقلاب رکورد دار بوده اند، خاطر نشان کرد: لرستان با تقدیم بیش از شش هزار شهید همیشه در صحنه های مختلف دفاع از ارزشهای انقلاب پیش قدم بوده است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه خوشبختانه امروز فضای تعامل و همدلی مطلوبی میان نمایندگان، کارشناسان و خدمتگذاران این مردم وجود دارد، عنوان کرد: یکی از ظرفیتهای موجود در لرستان همین فضای تعامل و همدلی مطلوبی است که در استان وجود دارد.

دهمرده با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی توسعه وجود زیر ساختهای مناسب در زمینه انرژی و حمل و نقل است بیان داشت: اگر این عوامل در یک جامعه وجود نداشته باشد به طور حتم هیچ گونه توسعه ای در آن جامعه رخ نخواهد داد.

وی با اشاره به افتتاح پروژه خط دوم انتقال گاز خرم آباد، یادآور شد: اجرایی شدن این پروژه مهم در طول کمتر از یکسال در واقع یک اتفاق تاریخی در استان لرستان محسوب می شود.

استاندار لرستان خاطر نشان کرد: اجرای پروژه خط دوم انتقال گاز به خرم آباد یکی از مصادیق بارز وجود فضای تعامل و همدلی در استان است.

دهمرده با تاکید بر اتصال خط انتقال گاز خرم آباد و کوهدشت از وزیر نفت خواست که اجرای این خط انتقال را در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه خط انتقال گاز کوهدشت و خرم آباد حدود 60 کیلومتر است، عنوان کرد: وزرات نفت در زمینه تامین اعتبار این خط انتقال اقدامات لازم را انجام دهد.

استاندار لرستان همچنین با تاکید بر گازرسانیبه روستاههای این استان، یادآور شد: وزیر نفت می تواند با وعده اجرایی کردن این موضوع زمینه خوشحالی مردم را در این زمینه فراهم کند.