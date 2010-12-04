به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالرضا شیخ الاسلامی بعد از ظهر شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری هرمزگان عنوان کرد: وزارت کار و امور اجتماعی به لحاظ قانونی هیچ مسئولیتی برای ایجاد اشتغال در کشور ندارد و در واقع وظیفه وزارت کار ایجاد شغل نیست بلکه وظیفه این وزارتخانه رسیدن به امور کارگران و تنظیم روابط کار در کشور است.

وی افزود: وزارت کار مسئول اصلی اجرای قانون کار در کشور است و این قانون هم بیشتر ناظر به کارگران است و اگر تمام 12 فصل مربوط به وزارت کار را در قانون اساسی ببینید هیچ بحثی در خصوص ایجاد اشتغال توسط وزارت کار در آنها مطرح نشده است.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به وجود معظلی به نام بیکاری در کشور، بیان داشت: بنده معتقدم که یک یا دو دستگاه اجرایی مسئول ایجاد اشتغال در کشور نیستند بلکه دولت و مجلس و قوه قضاییه همه در ایجاد اشتغال و رفع معظل بیکاری نقش دارند.

شیخ الاسلامی با اشاره به تشکیل شورای عالی اشتغال، تصریح کرد: یکی از ظرفیتهای خوبی که برای رفع بیکاری در کشور ایجاد شده، تشکیل شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس جمهور است و وزارت کار هم مسئولیت دبیرخانه شورای عالی اشتغال را برعهده دارد.

وی ادامه داد: در واقع وزارت کار در حال حاضر کار دو وزارتخانه را انجام می دهد یکی کارهای قانونی خود وزارت کار و دیگری کارهای وزارت ایجاد اشتغال که در واقع وجود ندارد و وزارت کار به علت اینکه مسئولیت دبیرخانه شورای عالی اشتغال بر عهده آن گذاشته شده این کار را انجام می دهد.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به تشکیل 30 جلسه شورای عالی اشتغال در دولت دهم، اظهار داشت: در طول چهار سال دولت نهم فقط 11 جلسه شورای عالی اشتغال تشکیل شد اما در یکسال و نیم گذشته 30 جلسه شورای عالی اشتغال در کشور تشکیل شده است.

شیخ الاسلامی در خصوص میزان ایجاد شغل طی یک سال در کشور گفت: در جلسه ای که در اسفند ماه سال 88 با حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد، مقرر شد تا برای کاهش نرخ بیکاری تا پایان اجرای برنامه پنجم توسعه سالانه یک میلیون و 100 هزار شغل در کشور ایجاد شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر همه دستگاههای اجرایی نسبت به ایجاد اشتغال مسئولیت دارند و دیگر هیچ مسئولی نیست که بگوید نسبت به ایجاد اشتغال مسئولیتی ندارم.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به روند مطلوب ایجاد اشتغال در کشور، عنوان کرد: خوشبختانه روند ایجاد یک میلیون 100 هزار شغل تا پایان سال در کشور به خوبی در حال طی شدن است و بسیار خوشحالم که امروز اعلام کنم که تا این لحظه در خصوص ایجاد اشتغال بسیار جلوتر از برنامه هستیم و بیش از مقدار پیش بینی شده تاکنون شغل ایجاد شده است.

شیخ الاسلامی افزود: استان هرمزگان یک نمونه خوب در امر اشتغالزایی در کشور است و در حالی که قرار بود تا پایان سال در این استان 32 هزار شغل ایجاد شود اما تاکنون 38 هزار شغل ایجاد شده است.

وی بیان داشت: در کل چهار سال دولت نهم بیش از 900 هزار شغل در کشور ایجاد شد اما تاکنون در دولت دهم بیش از 900 هزار شغل ایجاد شده است.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به تهیه سند ملی توسعه اشتغال در آینده نزدیک، اظهار داشت: برای هدفمند کردن سرمایه گذاریها و ایجاد اشتغال بر اساس ظرفیتهای هر منطقه در کشور سند ملی توسعه اشتغال در حال تهیه است.

سازمان ملی مهارت تشکیل خواهد شد

شیخ الاسلامی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم وزارت کار، آموزش و مهارت آموزی به نیروی انسانی متقاضی کار است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما آموزش به نیروی کار بدون هدف و بدون توجه به بازار کار صورت می گیرد که برای ساماندهی این امر نظام ملی مهارت در کشور در حال تدوین است.

وی تاکید کرد: سازمان ملی مهارت برای آموزش و مهارت آموزی بهتر به نیروی کار در کشور ایجاد می شود.