به گزارش خبرگزای مهر، این نشریه در تاریخ بیش از هشتاد ساله خود برای اولین‌بار است که یک داستان ایرانی را منتشر کرده است.

مسئولان این نشریه وابسته به دانشگاه اکلاهاما اعلام کرده‌اند که از بین سه داستان موفق و ستایش برانگیز این نویسنده به نامهای پر عقاب(Eagle Feather) ، ننه (Neneh) و داستان نامه‌ای به خانواده سعد (A Letter To The Saad Family) داستان آخر را تنها به دلیل کوتاه‌تر بودن برای چاپ در نشریه خود برگزیده‌اند.

ویراستاران این نشریه ضمن معرفی کوتاهی از حبیب احمدزاده، در مقدمه خود بر این داستان چنین نوشته‌اند: این داستان یک ماجرای واقعی است که در هر زمان و در هر نقطه جغرافیایی از جهان امروز می‌تواند دوباره اتفاق بیفتد؛ فاجعه و تراژدی عدم شناخت سربازان دو سمت نبرد از شرایط یکدیگر و ماجرای غم و اندوهی که به هر حال برای مادران هر دو سو یکسان است؛ مادرانی که عزادار فرزندان سربازشان هستند، چه آمریکایی و چه افغانی.

گفتنی است کمیته جایزه ادبی نوبل،مجلهWLT را به عنوان یکی از بهترین و آموزنده‌ترین نشریات ادبی جهان معرفی کرده است.

داستان"نامه‌ای به خانواده سعد" ماه گذشته نیز برگزیده سوم جایزه ادبی"رایتینگ فورج" در کشور انگلیس شد.

متن فارسی این داستان در کتاب "داستانهای شهر جنگی" توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. چندی پیش نیز پال اسپراکمن مترجم آمریکایی، این کتاب را به زبان انگلیسی ترجمه کرد که در آمریکا به چاپ رسید .