به گزاش خبرنگار مهر در اصفهان، احمد رضا لاهیجان‌زاده ظهر شنبه در شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه شهر اصفهان ظرفیت هیچ گونه بار گذاری جدیدی را ندارد، افزود: طرح‌های توسعه پالایشگاه، ذوب آهن، فولاد مبارکه، احداث شهرک‌های صنعتی خصوصی در شعاع 50کیلومتری اصفهان و وجود منطقه ویژه اقتصادی با 22 هزار هکتار به عنوان منابع تهدیدکننده برای اصفهان به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: رعایت قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 50 کیلومتری برای همه دستگاه‌های اجرایی امری مهم و ضروری است.

لاهیجان زاده اظهار داشت: آموزش همگانی در خصوص کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی بر عهده اداره محیط زیست است که بودجه آن در برنامه چهارم توسعه حذف شده است.

طرح جامع کاهش آلودگی هوا تنها راه حل نجات اصفهان است

وی در ادامه با اشاره به اینکه پیش نویس طرح جامع کاهش آلودگی هوا به عنوان تنها راه حل نجات از آلودگی یکی از پیچیده‌ترین طرح‌هایی است که برای اخذ مصوبه به دولت ارائه شده، افزود: این طرح باید در سریعترین زمان ممکن در مجلس شورای اسلامی و دولت مطرح به تصویب برسد.

لاهیجان زاده در ادامه سخنان خود با اشاره اینکه به وضعیت و تعداد جایگاه‌های سوخت CNG در شهر اصفهان نامطلوب است گفت: سیاست‌های تشویقی برای استفاده از سوخت‌های CNG با وجود صف‌های چند کیلومتری با شکست روبرو می‌شود.

لاهجان زاده با اشاره به بندهای طرح جامع کاهش آلودگی هوا گفت: ایجاد و توسعه کمربند سبز، افزایش جایگاه‌های سوخت CNG ، دوگانه سوز کردن خودروها، توسعه حمل و نقل شهری، آموزش و ارتقای فرهنگ زیست محیطی، توسعه شبکه سنجش آلودگی هوا، تعیین محدوده ترافیک جهت مدیریت حمل و نقل از جمله اقداماتی است که در این طرح پیش بینی شده‌است.

بنزین و گازوئیل تولیدی در کشور با استاندارهای جهانی بسیار فاصله دارد

مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان اصفهان خاطر نشان کرد: گازوئیل و بنزین تولیدی در کشور با استاندارهای جهانی بسیار فاصله دارد و همین امر نیز به عنوان یک منبع آلوده کننده به شمار می‌رود.