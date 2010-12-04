به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی در پایان دیدار عصر امروز شنبه تیم های فوتبال استیل آذین و ذوب آهن اصفهان گفت: متاسفنه نمی دانم چرا در حالی که خیلی خوب بازی می کنیم نمی توانیم به نتایجی که مستحق آن هستیم دست یابیم اما مطمئنا با اضافه شدن آقای خاکپور می توانیم برای بازی آینده بیشتر آماده شویم. قطعا در نیم فصل دوم تیم قدرتمند تری را از استیل آذین شاهد خواهیم بود. ما ناامید نیستیم گرچه در جای بدی قرار داریم اما رسیدن به رده های بالای جدول غیر ممکن نیست.

خبرنگاری پرسید دلیل ناکامی های استیل آذین را در چه می بینید؟ علی کریمی گفت: من تنها می توانم بگویم بدشانس هستیم. شما بازی امروز ما را ببینید ما خیلی خوب کار کردیم ما ساده گل خوردیم من فکر می کنم بدشانسیم و تا حدودی هم به باخت عادت کرده ایم.

علی کریمی در مورد اتفاقی که بین پروین و کعبی رخ داد اظهار داشت: من دوست ندارم در این خصوص صحبت کنم بالاخره برخی از مسائل پیش می‌آید علی پروین هم از اینکه برای تیم حاشیه بوجود آمده ناراحت است و امیدوارم این مطالب بزودی حل شود.

وی در مورد حضور محمد خاکپور تاکید کرد: به هر حال ایشان نیاز به زمان دارد و باید از تجربه دیگران هم استفاده کند تا به یک ترکیب خوب برای تیم دست پیدا کند.

کاپیتان دوم تیم فوتبال استیل آذین اضافه کرد: در زمان کوتاه نمی توان از علی پروین و محمد خاکپور انتظار شق القمر داشت اما مطمئنا ما در نیم فصل دوم بهتر کار خواهیم کرد.

کریمی در پایان گفت: ما به دلیل بدشانسی هایمان شکست های بدی خوردیم فکر می کنم ما در گل زدن طلسم شده ایم و نمی توانیم از موقعیت هایمان استفاده کنیم اما قطعا در نیم فصل دوم بهتر خواهیم شد.

