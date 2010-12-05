به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پایانی از نیم فصل اول لیگ برتر 30 گل از خط دروازه‌ها گذشت که حدنصاب 3/3 گل برای هر بازی است. هفته هفدهم لیگ برتر را می توان یکی از پرگل ترین هفته‌های لیگ دانست که در پنج بازی از این هفته چهار گل از خط دروازه‌ها گذشت.

در این هفته تیم‌های بالانشین ذوب آهن اصفهان، استقلال تهران و مس کرمان پیروز شدند تا جایگاه آنها در بالای جدول بدون تغییر باقی بماند. از رده سوم تا پایین جدول تیم‌ها بین یک تا سه پله بالا و پایین شدند.

مزد پیروزی 4 بریک سپاهان اصفهان مقابل سایپای البرز صعود یک پله‌ای این تیم به رده چهارم جدول بود که باعث سقوط تیم ناکام پرسپولیس به رده پنجم جدول شد. سپاهانی ها با این پیروزی خود را به تیم دوم اصفهان که صدرنشین لیگ است نزدیکتر کردند! پرسپولیس طی سه هفته گذشته از رده دوم جدول به سکوی پنجم جدول سقوط کرده است. این تیم پس از پیروزی مقابل نفت تهران در هفته چهاردهم لیگ برتر با 27 امتیاز رتبه دوم جدول را در اختیار داشت.

ابراهیم توره مهاجم سپاهان در دیدار با سایپا سه گل تیمش را به ثمر رساند

تراکتورسازی این هفته یک بازی 6 امتیازی را برد و با پیروزی مقابل صنعت نفت آبادان ضمن پایین کشیدن این تیم از سکوی ششم جدول به جمع بالانشینان جدول نزدیک شد.

در این هفته راه آهن شهرری و ملوان بندرانزلی به ترتیب مغلوب مس کرمان و صبای قم شدند. جریمه این شکست برای دو تیم سقوط دو پله‌ای در جدول رده بندی بود. با سقوط راه آهن و ملوان زمینه برای صعود 2 پله‌ای فولاد خوزستان و تک پله‌‍ای صبا فراهم شد. فولاد به لطف پیروزی پرگل مقابل شهرداری تبریز تا رده هشتم جدول بالا آمد.

در میانه پایین جدول جای نفت تهران و پاس همدان در رده‌های دوازدهم و سیزدهم جدول عوض شود. پیکان به لطف پیروزی پرگل مقابل پرسپولیس از رده هفدهم جدول کنده شد و تا سکوی چهاردهم خود را بالا کشید. پیکان در این هفته بیشترین صعود را در جدول رده بندی لیگ برتر داشت. بهای صعود سه پله‌ای پیکان در جدول را تیم‌های سایپای البرز و شهرداری تبریز با سقوط به انتهای جدول دادند که در این هفته شکست‌هایی سنگین را متحمل شدند. استیل آذین پر سروصدا نیز در هفته پایانی از نیم فصل اول لیگ برتر به ذوب آهن اصفهان باخت تا همچنان قعرنشین 14 امتیازی جدول رده بندی لیگ برتر باشد.

پرسپولیس و دایی برابر پیکان سومین شکست پیاپی خود را متحمل شدند

- نتایج دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* فولاد خوزستان 4 - شهرداری تبریز صفر

گل‌ها: باکاری دیاکیته (16 و 1+90) و آرش افشین (83 و 3+90 - پنالتی)

* صبای قم یک - ملوان بندرانزلی صفر

گل: سعید سالارزاده (37 - گل به خودی)

* استقلال تهران 3 - پاس همدان 2

گل‌ها: اسماعیل شریفات (36) و آرش برهانی (2+45 و 81) برای استقلال و امیر محبی (37) و روزبه شاه علیدوست (89) برای پاس

* نفت تهران 2 - شاهین بوشهر 2

گل‌ها: محمدحسین مهرآزما (27) و علیرضا عزتی (63) برای نفت تهران و منصور تنهایی (4) و مهدی طارمی (85) برای شاهین بوشهر

* سپاهان اصفهان 4 - سایپای البرز یک

گل‌ها: ابراهیم توره (43، 44 و 76) و محرم نویدکیا (69) برای سپاهان و سجاد شهباززاده (1+90) برای سایپا

* مس کرمان 2 - راه آهن شهرری صفر

گل‌ها: ادینهو (5 و 52)

* تراکتورسازی تبریز 3 - صنعت نفت آبادان یک

گل‌ها: علی علیزاده (57)، فرهاد آل خمیس (72 - گل به خودی) و محمد ابراهیمی (90) برای تراکتورسازی و روح الله عرب (84) برای صنعت نفت آبادان

* پیکان قزوین 3 - پرسپولیس تهران صفر

گل‌ها: علیرضا عباسفرد (15)، میثم رضاپور (27) و جهانگیر عسگری (90)

* استیل آذین تهران صفر - ذوب آهن اصفهان 2

گل‌ها: مهدی رجب‌زاده (16) و محمدرضا خلعتبری (74)

در هفته‌ای که 30 گل از خط دروازه‌ها گذشت جابجایی‌های گسترده‌ای در جدول گلزنان به وجود آمد که مهمترین آن استحکام جایگاه ادینهو با 14 گل زده در صدر جدول گلزنان بود. در حال حاضر نزدیک ترین تعقیب کننده این بازیکنان در جدول گلزنان رضا نوروزی است که در جشنواره گل فولاد مقابل شهرداری تبریز سهمی نداشت.

- جدول گلزنان لیگ برتر به شرح زیر است:

14 گل: ادینهو (مس کرمان)

10 گل: رضا نوروزی (فولاد خوزستان)

9 گل: کریم انصاری فرد (سایپای البرز) و سیدمحمد حسینی (ذوب آهن اصفهان)

8 گل: میلاد میداودی (استقلال تهران) و سعید دقیقی (شهرداری تبریز)

7 گل: مهرداد اولادی (ملوان انزلی)، ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)، آرش افشین (فولاد خوزستان)، روح الله عرب (صنعت نفت آبادان) و محسن بیاتی نیا (صبای قم)

6 گل: محمد نوری (پرسپولیس تهران)، محمد غلامی (استیل آذین)، فرهاد مجیدی (استقلال تهران) و عباس محمدرضایی (سایپای البرز)

5 گل: آرش برهانی (استقلال تهران)، علیرضا عباسفرد (پیکان قزوین)، غلامرضا رضایی (پرسپولیس تهران)، امید شریفی نسب (نفت آبادان)، فرهاد خیرخواه (پاس همدان) و احمد حسن‌زاده (مس کرمان)

4 گل: مسعود ابراهیم‌زاده و علی علیزاده (تراکتورسازی تبریز)، مهدی رجب زاده (ذوب آهن اصفهان)، هادی اصغری (صبای قم)، میثم بائو و علی کریمی (شهرداری تبریز)، میلوراد یانوش رضا عنایتی (سپاهان اصفهان)، سیاوش اکبرپور (استیل آذین)، امیر میربزرگی (پیکان قزوین)، امین متوسل‌زاده و بهادر عبدی (راه آهن شهرری)، پژمان نوری (ملوان بندرانزلی)، امیر محبی (پاس همدان)، ابراهیم صادقی (سایپای البرز) و ایمان حیدری (شاهین بوشهر)

3 گل: ایگور کاسترو و مهدی رجب‌زاده (ذوب آهن اصفهان)، جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)، جهانگیر عسگری و مجید خدابنده لو (پیکان قزوین)، شهرام گودرزی (شهرداری تبریز)، رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، رسول نویدکیا (نفت آبادان)، محمد نزهتی (ملوان انزلی)، باکاری دیاکیته و بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)، کارلوس ادواردو (شهرداری تبریز) و اشپیتم آرفی (پرسپولیس تهران)

- جدول گلزنان خارجی لیگ برتر به شرح زیر است:

14 گل: ادینهو (مس کرمان)

7 گل: ابراهیم توره (سپاهان اصفهان)

4 گل: میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان)

3 گل: باکاری دیاکیته (فولاد خوزستان)، رودریگو لوپز (راه آهن شهرری)، جاسم کرار (تراکتورسازی تبریز)، کارلوس ادواردو(شهرداری تبریز)، اشپیتم آرفی (پرسپولیس) و ایگور کاسترو ( ذوب آهن اصفهان)

2 گل: خوزه نارسیسو (نفت تهران) و اکمل هولماتوف (پاس همدان)

یک گل: تیاگو فراگو (پرسپولیس)، لئوناردو پیمنتا (تراکتورسازی)، محمود آمنه، ریکاردو دی سوزا(راه آهن شهرری)، خلدون ابراهیم (نفت تهران)، فابیو جانواریو ( سپاهان اصفهان)، آرتور یدگاریان (پاس همدان) و لئون پاچاجیان (نفت آبادان)

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

تیم بازی تفاضل امتیاز 1- ذوب‌آهن 17 12+ 35 2- استقلال 17 8+ 33 3- مس 17 10+ 30 4- سپاهان 15 15+ 29 5- پرسپولیس 17 1+ 27 6- تراکتورسازی 17 6+ 25 7- نفت آبادان 16 3+ 25 8- فولاد 17 11+ 23 9- صبا 16 1+ 21 10- راه آهن 17 4- 21 11- ملوان 17 5- 21 12- نفت تهران 17 5- 18 13- پاس 17 6- 18 14- پیکان 17 10- 17 15- شاهین 17 3- 16 16- سایپا 17 6- 16 17- شهرداری 17 10- 16 18- استیل آذین 17 16- 14

- برنامه دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

پنج‌شنبه - 18/9/89

* استیل آذین تهران - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

* تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس تهران، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* سپاهان اصفهان - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* پیکان قزوین - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* نفت تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

جمعه - 19/9/89

* صبای قم - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* مس کرمان - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* استقلال تهران - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

* نفت آبادان - شاهین بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان