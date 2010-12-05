5000 مددجوی کمیته امداد آذربایجان غربی آموزش می بینند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جلال حسین زاده صبح یکشنبه در همایش بزرگ خانواده در مصلای امام خمینی(ره) ارومیه که با حضور بانوان تحت پوشش این نهاد برگزار شد افزود: ارتقاء سطح فرهنگ خانواده ها، رفع آسیب های اجتماعی و فرهنگی و بسترسازی برای توانمند کردن خانواده ها از اهداف اصلی این طرح است.

وی با بیان اینکه 60 کارشناس مسائل دینی و خانواده در این طرح مشارکت دارند بیان داشت: یکی از راه‌‌‌‌های خودکفایی مددجویان زیر پوشش کمیته امداد ارائه آموزش‌های مهارتی به خانواده‌ها است و اکثریت خانواده‌های زیر پوشش علاوه بر دریافت مستمری باید به امر تولید و اشتغال خانواده خود اقدام کنند و امکان تحصیلات عالی برای فرزندان مددجویان کمیته امداد نیز به همت این نهاد میسر است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: در برنامه پنجم توسعه دولت موظف است خانواده هایی را که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند تحت حمایت خدمات تامین اجتماعی قرار دهد.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر طرح هدفمند کردن یارانه ها را به عنوان بزرگترین تحول اقتصادی در طول انقلاب قلمداد کرد و افزود: فقرزدایی، هماهنگ سازی توزیع ثروت و بازگرداندن سرمایه مردم به خود آنان از برکات این طرح خواهد بود.