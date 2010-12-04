دانشکده بزرگ علوم قرآنی در اردبیل تاسیس می شود

حجت الاسلام محمدعلی راغبی روز شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه مسابقات مدیحه سرایی و همخوانی قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: دانشکده علوم قرآنی اردبیل براساس مصوبه هیئت دولت احداث و راه اندازی می شود.

وی ظرفیتها و سطح آموزش قرآن در استان اردبیل را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: بر مبنای این ظرفیتها رشته های قرآنی تدریس شده در این استان را از سال آینده به 30 رشته گسترش خواهیم داد.

رئیس دانشکده های علوم قرآنی کشور با اشاره به اهداف راه اندازی این دانشکده اضافه کرد: تربیت نیروی انسانی مهذب، متعهد و متخصص، در راستای تدریس، تحقیق و برنامه‌ریزی در زمینه علوم، فرهنگ و معارف قرآنی و تسلط در فنون آموزش، حفظ،‌ کتابت و قرائت قرآن کریم از جمله مهمترین اهداف آن خواهد بود.

وی نشر ترویج علوم قرآنی و معارف اسلامی، ایجاد محیط مناسب در راستای بهره‌گیری از امکانات علمی و روشهای تحقیقاتی داخل و خارج کشور و تربیت معلم،‌ داور، قاری، حافظ، مبلغ و مفسر قرآن کریم، به منظور گسترش فرهنگ قرآنی را از دیگر اهداف مهم این دانشگاه ها و دانشکده ها عنوان کرد.

دانشکده های قرآنی در کشور به 35 مورد افزایش می یابد

راغبی همچنین از افزایش تعداد دانشکده‌های موجود در سطح کشور به بیش از 35 دانشکده خبر داد و تصریح کرد: افزایش این دانشکده های قرانی بر اساس بر مصوبات سفر ریاست جمهوری به استانها و در آینده‌ای نزدیک محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون دانشکده‌های علوم قرآنی در 10 مرکز استان در حال راه‌اندازی است، متذکر شد: این دانشگاه ها به عنوان تنها مرکز آموزش عالی کشور به آموزش رشته‌های قرآنی می‌پردازند.

رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآنی رکن اساسی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را بر محوریت قرآن عنوان کرد و یادآور شد: تحقق آرمانهای انقلاب و دستیابی به حکومت عدل قرآنی مستلزم تحول فرهنگی در جامعه است که این مهم نیز نیازمند تربیت نیروی انسانی متخصص و اثرگذار فرهنگی است.

وی با تاکید بر توسعه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و ترویجی قرآنی و... به منظورتحول جامعه و افزایش فرهنگ قرآنی در بین مردم ابراز داشت: برترین آرمان این است که قرآن به عنوان فرهنگ تأثیرگذار در متن زندگی آحاد جامعه و نظام اسلامی وارد شود.

راغبی خاطر نشان کرد: این مهم تنها با توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی قرآنی و تعمیق باورهای دینی و قرآنی از طریق توسعه ساختار و تشکیلات مراکز آموزش عالی قرآنی و ایجاد رشته‌های مورد نیاز، قابل دستیابی است.

وی در پایان با اشاره به سطح بالای مسابقات مدیحه سرایی، همخوانی، ابتهال و اذان در استان اردبیل افزود: نفرات برتر این مسابقات در صورتی که در آزمونهای سازمان سنجش شرکت کرده و در 30 اولویت اول اعلام آمادگی کنند، بدون آزمون دیگری در دانشکده های علوم قرآنی پذیرفته می شوند.