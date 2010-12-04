طرح هادی در 328 روستای استان کرمانشاه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، فریادرس شهبازی بعداز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اجرای طرح هادی در 260 روستا از مجموعه این روستاها پایان یافته و به مرحله بهره برداری رسیده است.

وی در ادامه با تشریح ویژگیهای طرح هادی روستایی گفت: اجرای طرح هادی در روستاها به منظور ایجاد توسعه و عمران روستاها و تامین عادلانه امکانات و ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود مسکن انجام می گیرد که در این راستا سنگفرش معابر، خاکبرداری، تسطیح، زیر سازی و جدول بندی از جمله خدماتی است که ارائه می شود.

مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمانشاه اعتبار اختصاص یافته سالجاری برای اجرای این طرح را در استان 51 میلیارد ریال عنوان و خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرای این طرح در سطح روستاها زمینه ماندگاری بیشتر مردم در روستاها فراهم شده و از مهاجرت آنان به شهر ها جلوگیری شود.