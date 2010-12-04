به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز شنبه در دومین همایش روز خانواده که در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد با بیان این مطلب افزود: ملت ایران درباره حقوق مسلم خود با کسی گفتگو نمی کند زیرا حق مسلم یک ملت مانند استقلال یک ملت است.

احمدی نژاد بیانیه تهران را پایه خوبی را برای همکاری و مذاکرات دانست وعنوان کرد: اگر بخواهند باز بدنبال بداخلاقی ، زورگویی و دست اندازی به حقوق ملت ایران باشند و فریبکاری کنند پاسخ ملت ایران همان پاسخ قاطعی است که در طول 30 سال گذشته به ویژه 5 سال اخیر به آنها داده است.

رئیس جمهور خطاب به غربی ها افزود: اگر واقعا صداقت دارید و می خواهید از مذاکرات نتیجه مثبت بگیرید اولا باید ملت ایران را به رسمیت بشناسید و ثانیا به حقوق ملت ایران اذعان و آن را تایید کنید.

رئیس جمهور مجددا خطاب به غربی با بیان اینکه دست از دشمنی بردارید و برای همکاری های سازنده گفتگو کنید، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری در زمینه های مختلف از جمله مسائل هسته ای، امنیت بین الملل، سیاست بین الملل، مسائل اقتصادی و حل مشکلات جهانی است.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه انجام مذکرات با ایران یک فرصت استثنایی برای غربی ها است، ابراز امیدواری کرد که سران غربی آنقدر سر عقل آمده باشند که از فرصت مذاکره با ایران نهایت استفاده را بکنند.

وی با اعلام اینکه امروز ایران هسته ای است، گفت: به نفع آنهاست که ایران هسته ای را بپذیرند زیرا در غیر این صورت خود را در دنیا منزوی می کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز جریان حرکت عظیم ملت ها در همان مسیری است که ملت ایران در آن پیشگاه است خطاب به غربی ها گفت: اگر می خواهید در آینده نزدیک در مدیریت جهان جایگاه و نقشی داشته باشید باید حقوق ملت ایران را بپذیرید.

احمدی نژاد گفت: اگر از روی دشمنی می خواهید مذاکره کنید ملت ایران خوب می داند که چطور پاسخ شما را بدهد اما اگر از موضع دوستی می خواهید مذاکره کنید باید ابتدا شرایط آن از جانب شما فراهم شود.

وی در ادامه درخصوص ترور دانشمندان هسته ای توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران نیزگفت: امروز دوره همکاری است اما اگر بخواهند با صدور قطعنامه به دشمنان ما گرا بدهند که دانشمندان ما را ترور کنند آن را به حسابشان خواهیم نوشت و به فضل الهی در آینده نزدیک وقتی دادگاه عدالت برگزار شد، باید پاسخگوی همه جنایت هایشان باشند و ما حق ملت ایران را از آنها خواهیم گرفت.

رئیس جمهور افزود: مامورین امنیتی به لطف خدا به زودی عوامل تروریستی را دستگیر خواهند کرد و آنان را دادگاه عدل الهی خواهند سپرد.

ادامه دارد.