به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب سومین جلد از سری کتابهای "دغدغه‌های انسان آینده‌نگر" و شامل مجموعه مقالات، مصاحبه‌ها و سخنرانیهای ناصح است.

در سخنرانی "والدین آینده‌نگر" از این کتاب می‌خوانیم: تربیت فرزندان در دنیای امروزی نسبت به نسلهای پیشین بسیار دشوارتر و حساستر شده است. رواج بی‌رویه فیلمهای غیراخلاقی، انواع مواد مخدر و داروهای روان‌گردان،‌ انواع انحرافات جنسی حتی در اوائل نوجوانی، بازیهای کامپیوتری پدیدآورنده روحیه خشونت و قساوت، اختلالات روانی از قبیل خودکم‌بینی، افسردگی،‌عدم اعتماد به نفس،‌وسواس و اضطراب همه و همه از مواردی هستند که والدین را در تربیت فرزند و دور نگاهداشتن از آلودگیها و آسیبهای رایج در جامعه دچار مشکل و نگرانی می‌کنند.

از دیگر مقالات و سخنرانیهای به چاپ رسیده در این کتاب می‌توان به ضرورتهای عرصه نویسندگی، موانع رشد و پیشرفت زنان قانونی یا فرهنگی؟، چشم‌انداز جامعه انسانی، به سوی آینده طلایی و از خواستن تا خاستن اشاره کرد.

جلد سوم "دغدغه‌های انسان آینده‌نگر" با شمارگان 2000 نسخه در 224 صفحه و به قیمت4500 تومان منتشر شده است.

