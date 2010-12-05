۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۸

"دغدغه‌های انسان آینده‌نگر" به چاپ رسید

"دغدغه‌های انسان آینده‌نگر" به چاپ رسید

کتاب "دغدغه‌های انسان آینده‌‌نگر" نوشته رامین ناصح از سوی انتشارات جادوی قلم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب سومین جلد از سری کتابهای "دغدغه‌های انسان آینده‌نگر" و شامل مجموعه مقالات، مصاحبه‌ها و سخنرانیهای ناصح است.

در سخنرانی "والدین آینده‌نگر" از این کتاب می‌خوانیم: تربیت فرزندان در دنیای امروزی نسبت به نسلهای پیشین بسیار دشوارتر و حساستر شده است. رواج بی‌رویه فیلمهای غیراخلاقی، انواع مواد مخدر و داروهای روان‌گردان،‌ انواع انحرافات جنسی حتی در اوائل نوجوانی، بازیهای کامپیوتری پدیدآورنده روحیه خشونت و قساوت، اختلالات روانی از قبیل خودکم‌بینی، افسردگی،‌عدم اعتماد به نفس،‌وسواس و اضطراب همه و همه از مواردی هستند که والدین را در تربیت فرزند و دور نگاهداشتن از آلودگیها و آسیبهای رایج در جامعه دچار مشکل و نگرانی می‌کنند.

از دیگر مقالات و سخنرانیهای به چاپ رسیده در این کتاب می‌توان به ضرورتهای عرصه نویسندگی، موانع رشد و پیشرفت زنان قانونی یا فرهنگی؟، چشم‌انداز جامعه انسانی، به سوی آینده طلایی و از خواستن تا خاستن اشاره کرد.

جلد سوم "دغدغه‌های انسان آینده‌نگر" با شمارگان 2000 نسخه در 224 صفحه و به قیمت4500 تومان منتشر شده است.
 

