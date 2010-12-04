مسابقه "نان برتر" فرصتی برای تولید نان با کیفیت در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،عبدالمجید واحدی بعداز ظهر شنبه در حاشیه برگزاری مسابقه نان برتر در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: برگزاری چنین مسابقاتی در آموزش مصرف کنندگان، نیروی انسانی خبازیها، نوع گندم تولیدی، نحوه نگهداری گندم در انبار، نوع و کیفیت افزودنیها بسیار موثر است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه نان، عمده ترین گروه غذایی در تامین انرژی روزانه افراد محسوب می شود، گفت: با کاهش عوامل ضایعات نان می توانیم از هدر رفت و دور ریز نان جلوگیری کنیم.

واحدی تصریح کرد: کنترل و نظارت هرچه بیشتر و بهتر و تعمیم آن در تمام مراحل تولید از تهیه بذر گندم تا مصرف نان از عواملی است که همواره برای بهبود این کالای اساسی مدنظر مسئولین استان بوده است.

وی ادامه داد: می توان با بکارگیری روشهای نوین و تغییر تکنولوژی تولید و مصرف نان به ارتقاء کیفیت و افزایش مرغوبیت نان دست یافت.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: کارگروهی با عنوان اصلاح الگوی مصرف تشکیل شده که مصرف نان نیز یکی از موارد مدنظر بوده و در جلسات متعدد نظرات و پیشنهادات صاحبنظران را دریافت و برای اجرا به دستگاههای ذیربط اعلام می کند.

مسابقه "نان برتر" به همت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کرمانشاه با حضور 800 نفر تا 20 آذر ماه ادامه دارد.