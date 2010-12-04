فقه و فقاهت در حوزه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت لاسلام محسن فقیهی ظهر شنبه در نشست مشترک جامعه مدرسین و اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم که در مدرسه دارالشفاء برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در سفر به استان قم بر ارزش فقه و فقاهت تأکید داشتند اظهار داشت: توجه به فقه و فقاهت مورد انتظار تمام علما و مراجع و بویژه مقام عظمای ولایت است که مبتنی بر فهم درست از کتاب و سنت است.



وی خاطرنشان کرد: اگر کوچکترین انحرافی در این زمینه رخ دهد بزرگترین ظلم در حق حوزه علمیه روا داشته می‌شود.



حجت الاسلام فقیهی با بیان اینکه تذکراتی که رهبری فرمودند در جهات بررسی موارد مختلف این مسئله است اظهار داشت: متأسفانه مسئله فقه و فقاهت و ادبیات در حوزه در حال نزول است.



استاد سطح عالی حوزه علمیه قم‌، برگزاری امتحانات در حوزه را یکی از مشکلات عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که در سطوح بالا و در امتحانات شفاهی در بین طلاب مشاهده می‌شود عدم صحیح خواندن عبارات است و این امر نشان می‌دهد که باید در زمینه برگزاری امتحانات حوزه تجدید نظر کرد.



وی عنوان کرد: طلبه‌ای که وارد حوزه می‌شود باید پایه‌های درسی خود را بویژه در ادبیات قوی کند و اگر نتوانست پایه‌ها را تکمیل کند نتواند به پایه بالاتر بیاید تا در آنجا با مشکلاتی روبه رو شود.



وی با بیان اینکه باید برای حل این مشکل و فهم بهتر ادبیات فکر اساسی شود افزود: این امر بسته به دقت اساتید دارد که باید در نحوه تدریس و همچنین امتحان عنایت داشته باشند.



حجت الاسلام فقیهی در ادامه ابراز داشت: آن دسته از طلابی که مشکل مسائل تهذیبی دارند عمدتا طلبه‌هایی هستند که از نظر پایه‌های تحصیلی مشکل دارند‌.



استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در بخش پایانی سخنان خود بر تقویت وحدت در حوزه تأکید کرد و افزود: همه مراجع و علمای بزرگ حوزه در جریان سفر رهبری در این مسیر حرکت کردند و این روحیه امروز باید در حوزه تقویت و همچنان حفظ شود.