۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

دی سایت تحلیل کرد:

سرد شدن مناسبات آلمان و آمریکا در سایه بحران اقتصادی

یک نشریه آلمانی با تاکید بر اینکه سیستم چند قطبی در آینده بر دنیا حاکم خواهد شد و وزنه قدرت آمریکا رو به کاهش است از سرد شدن مناسبات برلین-واشنگتن در سایه بحران اقتصادی و مسائل جهانی سازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "دی سایت" در تحلیلی نوشت: تحت حکومت مرکل روابط آلمان با آمریکا رو به کاهش گذاشته است. این در حالی است که برلین با بسیاری کشورها به واسطه دوستی ها و ارزشهای مشترک رابطه دارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: صمیمیت و دوستی آلمان با آمریکا ترکهای بزرگی زیر فشار بحران اقتصادی برداشته است. به گونه ای که واشنگتن و برلین که تا به حال این گونه نبوده رو در روی هم قرار گرفته اند. بیگانگی بر تمامی روابط و مناسبات این دو کشور حاکم شده است.

در ادامه آمده است: این طور به نظر می رسد که حکومت آلمان در حال گرفتن این تصمیم است که تا چه حد کشورش به داشتن روابط تنگاتنگ با آمریکا علاقمند است و می خواهد به همین شکل باقی بماند. از طرف دیگر آلمان بر آن است تا در دوران جهانی سازی پیشرفت های خود را برجسته تر از دیگران به نمایش در آورد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: در دنیای امروز قدرتهای جدید و روزافزونی به عرصه تصمیم گیریهای جهانی قدم می گذارند. وزنه آمریکا به شدت کاهش وزن پیدا کرده که چنین شرایطی تحت تاثیر مسائل سیاست داخلی و اقتصادی فراوانی که در این کشور وجود دارد ایجاد شده است.

به این ترتیب جهان چند قطبی سیستم بین المللی آینده را تشکیل می دهد. شرایط و اولویت های سابق منسوخ شده و وفاداری به آمریکا از افکار قدیمی محسوب می شود. به این ترتیب جهانی سازی در دنیای امروز به مفهوم با خاک یکسان کردن تفاوتهای قدرتی است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: در برلین ظاهرا بیگانگی از آمریکا روز به روز به موضوع محفل پسندتری تبدیل می شود. ارزیابی های دیپلماتهای آمریکایی از سیاستمداران و مسئولان آلمانی چنین گرایشی را تایید می کند.

کد مطلب 1203837

