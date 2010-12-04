جشنواره فرش دستباف عشایر فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، این جشنواره از 22 بهمن تا 22 اسفند 89 با حمایت مرکز ملی فرش وزارت بازرگانی و توسط فعالان صنفی، تولیدی فرش و سایر دست اندرکاران این صنعت اجرا خواهد شد که در این رابطه در راستای دستورالعملهای ابلاغی مرکز ملی فرش ایران ستاد جشنواره تشکیل و کمیته های تخصصی مرتبط نیز در حال شکل گیری است.

معرفی فرش دستباف عشایری فارس به مصرف کنندگان داخلی، ایجاد انگیزه، تحرک و رونق در بازار داخلی فرش و همچنین ایجاد اطمینان خاطر و جلب اعتماد از اهداف برگزاری این جشنواره ملی در استان فارس خواهد بود.

در این راستا توسط فعالان صنعت فرش دستباف و پشتیبانی سایر حرفه های مرتبط با تولید و عرضه فرش، فضای مطمئن فکری مناسبی برای تصمیم گیری مصرف کنندگان نهایی ایجاد خواهد شد.