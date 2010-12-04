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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۶

جشنواره فرش دستباف عشایر فارس برگزار می شود

جشنواره فرش دستباف عشایر فارس برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره فروش فرش دستباف عشایر فارس و اولین جشنواره فروش فرش دستباف ایران در استان فارس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، این جشنواره از 22 بهمن تا 22 اسفند 89 با حمایت مرکز ملی فرش وزارت بازرگانی و توسط فعالان صنفی، تولیدی فرش و سایر دست اندرکاران این صنعت اجرا خواهد شد که در این رابطه در راستای دستورالعملهای ابلاغی مرکز ملی فرش ایران ستاد جشنواره تشکیل و کمیته های تخصصی مرتبط نیز در حال شکل گیری است.

معرفی فرش دستباف عشایری فارس به مصرف کنندگان داخلی، ایجاد انگیزه، تحرک و رونق در بازار داخلی فرش و همچنین ایجاد اطمینان خاطر و جلب اعتماد از اهداف برگزاری این جشنواره ملی در استان فارس خواهد بود.

در این راستا توسط فعالان صنعت فرش دستباف و پشتیبانی سایر حرفه های مرتبط با تولید و عرضه فرش، فضای مطمئن فکری مناسبی برای تصمیم گیری مصرف کنندگان نهایی ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 1203840

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