ثبات افغانستان به سود پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "حامد کرزای" تروریسم را دشمن کنونی افغانستان و پاکستان نامیده و خواستار ادامه تلاشهای مشترک دو کشور برای از بین بردن این تهدید شد.

وی در نشست مطبوعاتی پس از دیدارش با "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان در کابل گفت: من تاکید می کنم که یک افغانستان با ثبات به سود پاکستان نیز هست و از سوی دیگر کابل بدون کمک اسلام آباد نمی تواند به صلح دست یابد.

امروز شنبه نخست وزیر پاکستان طی سفری دو روزه وارد کابل شده و با مقامهای افغانستان دیدار کرد. وی در دیدار با حامد کرزای از اسلام آباد و کابل بعنوان دو دوست قدیمی یاد کرده و خواهان بهبود روابط دو جانبه شد.

وی افزود: من نه تنها دوست و همسایه ایم بلکه بدلیل داشتن پیوندهای عمیق تاریخی نیازمند گسترش روابط خود هستیم. گیلانی همچنین از آمادگی کشورش برای همکاری کامل با افغانستان در مبارزه با تروریسم خبر داد.

این در حالی است که طی هفته های اخیر میزان عملیاتهای نظامی در مرزهای دو کشور افزایش یافته و روابط دو کشور دچار تنش شده است.

گفتنی است شب گذشته "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا وارد کابل شده و به پایگاه بگرام رفت. وی در دیدار با نظامیان آمریکایی مدعی شد که استراتژی کاخ سفید برای افغانستان نتیجه داده و اوضاع در حال پیشرفت است.