32 گلستانی در رقابتهای گوانگجو شرکت داشتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی پاشا عصر شنبه در دیدار با ورزشکاران رشته های مختلف در گرگان افزود: گلستان توانست با غیرت و همت خود و با عنایت و حمایت مسئولان استان ار ورزش به ویژه جناب اقای مهندس قناعت استاندار ورزش دوست گلستان و معاونین ارزشمندش در بازیهای آسیایی گوانگجو و کسب افتخار کاوران ورزشی کشورمان موثر واقع شود و افتخار افرینی کند.

وی اسامی افتخار آفرینان کبدی استان گلستان در مسابقات آسیایی گوانگژو را اعلام کرد و گفت: نایب رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا، ریاست فدراسیون کبدی و عضو هیئت ژوری مسابقات محمد رضا مقصودلو در این دوره حضور داشت.

وی خاطرنشان کرد: داوران بین المللی اعزامی شامل صفر محمد ساریخانی و سکینه جباری بودند و مصطفی نودهی، سید مهدی موسوی، ابوذر مهاجر میقانی، فاضل اتراچالی، میثم عباسی از بازیکنان تیم ملی کبدی ایران در این رقابتها بودند.

پاشا بیان داشت: ابوالقاسم ناصری، مربی و سرپرست و مدیر تیم ملی اسدالله کبیر بوده است.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان، اعضای تیم ملی کبدی بانوان فاطمه مومن، سمیراشعبانی، سعیده مقصودلو، ملیحه میری، شیلان شارزولی، سهیلا ثلبی، زهرا معصوم آبادی، صدیقه جعفری و سرمربی تیم ملی اعظم مقصودلو و سرپرست و مدیر تیم ملی، زهرا رحیمی نژاد اعلام کرد.



گلستان حدود 80 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.