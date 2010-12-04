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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۴۲

حمید علیدوستی:

پرسپولیس را شکست دادیم اما هنوز ضعف‌های زیادی داریم

پرسپولیس را شکست دادیم اما هنوز ضعف‌های زیادی داریم

سرمربی تیم فوتبال پیکان قزوین با ابراز خرسندی از برتری پرگل مقابل پرسپولیس گفت: درست است که در این بازی به پیروزی رسیدیم اما هنوز نقطه ضعف‌های زیادی داریم که باید برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیدوستی پس از برتری 3 برصفر تیمش مقابل پرسپولیس تهران با بیان این مطلب افزود: فکر می کنم آنچه در این بازی مشهود بود میل و انگیزه بازیکنان پیکان برای پیروزی بود. ما از تعطیلات روزهای اخیر نهایت بهره را بردیم و توانستیم با تمرینات منظم به انسجام لازم دست یابیم.

وی با ابراز خرسندی از پیروزی مقابل پرسپولیس افزود: پیروزی امروز مقابل پرسپولیس و جدا شدن از انتهای جدول حاصل همین تلاش و سختی‌ها بود و ثمره این زحمات را با این پیروزی بزرگ گرفتیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان قزوین کار تیمش را در دیدارهای اخیر دشوار خواند و گفت: درست که پرسپولیس را شکست دادیم اما هنوز در برخی نقاط زمین نقطه ضعف داریم. در خطوط حمله و دفاع ناهماهنگی‌هایی داریم که باید برطرف شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: به آینده تیم پیکان امید دارم و این امیدواری با تلاش بازیکنان و حمایت مدیران پیکان بیشتر و بیشتر می شود.

کد مطلب 1203860

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