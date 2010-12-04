به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیدوستی پس از برتری 3 برصفر تیمش مقابل پرسپولیس تهران با بیان این مطلب افزود: فکر می کنم آنچه در این بازی مشهود بود میل و انگیزه بازیکنان پیکان برای پیروزی بود. ما از تعطیلات روزهای اخیر نهایت بهره را بردیم و توانستیم با تمرینات منظم به انسجام لازم دست یابیم.

وی با ابراز خرسندی از پیروزی مقابل پرسپولیس افزود: پیروزی امروز مقابل پرسپولیس و جدا شدن از انتهای جدول حاصل همین تلاش و سختی‌ها بود و ثمره این زحمات را با این پیروزی بزرگ گرفتیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان قزوین کار تیمش را در دیدارهای اخیر دشوار خواند و گفت: درست که پرسپولیس را شکست دادیم اما هنوز در برخی نقاط زمین نقطه ضعف داریم. در خطوط حمله و دفاع ناهماهنگی‌هایی داریم که باید برطرف شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: به آینده تیم پیکان امید دارم و این امیدواری با تلاش بازیکنان و حمایت مدیران پیکان بیشتر و بیشتر می شود.