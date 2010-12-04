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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۴۶

مشکلات ورزش گلستان باید پیگیری شود

مشکلات ورزش گلستان باید پیگیری شود

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: باید با پیگیری مشکلات ورزش استان به ویژه ورزشکاران قدمی کوچک برای جبران افتخار آفرینی ها برداشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سید علی طاهری عصر شنبه در جمع ورزشکاران گلستان با ابراز خرسندی از افتخار آفرینی قهرمانان گلستان در مسابقات آسیایی اظهار داشت: امروزه ورزش به عنوان یک پدیده مهم و جدی در عرصه های بین المللی محسوب می شود.

وی اظهار داشت: ورزش تاثیر و نقش خود را در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و .... به اثبات رسانده است و با اهتزار پرچم خوش رنگ کشورمان در عرصه جهانی غرور ملی را در بین احاد جامعه ایجاد می کند.
 
طاهری خاطرنشان کرد: بی تردید از طریق ورزش و پرورش جوانان و قهرمانانی آراسته با سجایای اخلاقی می توان سفیرانی مطمئن در ترویج دین به میادین بین المللی اعزام کرد.
 
حجت الاسلام طاهری افزود: این ورزشکاران با رشادت و شجاعت پرچم خوشرنگ جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز در آوردند.
 
استان گلستان در تیم ملی آقایان و بانوان کبدی 20 نماینده شامل ( 14 ورزشکار، دو داور، دو مربی و دو سرپرست ) داشته است.
کد مطلب 1203862

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