مهاجرتها آمار ثبت احوال را مختل می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان ، محمد ناظمی اردکانی ظهر شنبه در جمع اعضای شورای ثبت وقایع حیاتی استان کرمان اظهارداشت: هر ایرانی موظف است در صورت تغییر محل سکونت به دفاتر ثبت احوال شهر خود خبر دهد زیرا نبود آمارهای مهاجرت داخلی سازمان را دچار مشکلات آماری می کند.

وی همچنین تصریح کرد: متاسفانه کمتر مهاجرتی از سوی شهروندان به اطلاع سازمان ثبت احوال می رسد و همین موضوع صحت آمار سرشماریها و دیگر آمار ثبت وقایع چهار گانه کشور را تحت تاثیر قرار می دهد که با واگذاری ثبت واقعه مهاجرت به ثبت احوال این مشکل برطرف خواهد شد.

وی از وجود سامانه الکترونیکی در سازمان ثبت احوال کشور بدین منظور خبر داد و گفت: هر گونه تغییر آدرس محل سکونت یا تغییر کدپستی توسط افراد با ورود در این سامانه به اطلاعات ثبت احوال کشور وارد می شود.

ناظمی افزود: آمار کلی جمعیت کشور تا پایان شهریور سال جاری 73 میلیون و 824 هزار نفر بوده است.

وی نرخ وقوع تولدها در کشور را 18.6در هزار اعلام کرد و گفت: آمار وفات کشور 5.2 در هزار، ازدواج 12.8در هزار، طلاق 1.7در هزار است و استان کرمان در اغلب آمار از نرخ بالاتر و مطلوبتری نسبت به متوسط کشوری برخوردار است.

ناظمی در ادامه یادآورشد: کارت هوشمند الکترونیکی کشور در آینده نزدیک با هفت کاربرد مختلف طراحی و در دسترس ایرانیان قرار می گیرد که در مطالعات انجام شده قابلیتهایی چون شناسایی، ثبت واقعه مهاجرت، استفاده انتخاباتی، کیف پول خرد، کارت رانندگی، کارت سلامت و پاسپورت از جمله موارد طرح شده در این کارت هستند که با فراهم شدن زیر ساختهای الکترونیکی در کشور این کارت قابل استفاده در ایران و دیگر کشورهای جهان است.

وی وجود حافظه داخلی در طراحی این کارت را از جمله مزایای آن دانست و گفت: در صورت مفقود شدن امکان صدور مجدد این کارت نظیر کارتهای اعتباری وجود دارد و تنها مشکل در این طرح صدور متمرکز آن است که فرایند دسترسی به کارت جدید را کمی کند تر می کند.

ناظمی همچنین گفت: 100میلیون سند الکترونیکی در کشور وجود دارد که در قالب یکی از راهبردهای سازمان ثبت احوال صدور آرشیو الکترونیکی تا سال آینده در دستور کار قرار می گیرد که هر استانی که تمایل به ایجاد آرشیو الکترونیکی داشته باشد با کمک 50 درصد اعتبارات سازمان ثبت احوال و 50 درصد کمک استانداریها می تواند گنجینه اسناد و آرشیو الکترونیکی خود را ایجاد کند.