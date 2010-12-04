پنج میلیارد تومان به اشتغال معلولان مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگارمهر در بابل، اسماعیل محمدزاده عصر شنبه در جشن معلولان بابل با اشاره به اینکه مازندران 130هزار معلول دارد، تصریح کرد: تاکنون چهار هزار و 500 نفر در 62 مرکز استان ساماندهی شدند.

مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: امروز روز عرصه حضور معلولان در جامعه است و کار کردن برای این قشر عشق خالصانه می‌خواهد.

محمد زاده بیان داشت: سیاست و محور سازمان بهزیستی در سه بعد اساسی انجام می‌شود که از جمله آن تساوی حقوق شهروندی است که همه شهروندان جامعه باید از حقوق برابر برخوردار بوده و جامعه نباید معلول باشد و همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید امکاناتی را فراهم کنند که معلولان ما بتوانند از فرصت‌ها و امکانات برابری برخوردار شوند.

وی افزود: معلول جامعه ما باید همچون مردم عادی به ادارات مورد نیاز رفته و بتواند مثل بقیه شهروندان از امکانات اداری استفاده کنند.

محمدزاده تصریح کرد: موضوع مورد توجه دیگر این نهاد بحث مسکن معلولان است که در نهضت تامین مسکن برنامه‌های خوبی در حال اجرا است تا مشکلات مسکن معلولان برطرف شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: تلاش ما این است که حداقل 15 درصد سهم مسکن مهر را به جامعه هدف سازمان بهزیستی تعلق گیرد.

وی با اشاره به اینکه معلول نباید از نظر روحی معلول باشد، بیان داشت: درست است خداوند بخشی از وجود ما را گرفت ولی نباید از نظر روحی معلول باشیم و روحیه خود را از دست بدهیم.

محمدزاده افزود: مغز انسان فقط 20 درصد از توانمندی خود استفاده می‌کند و اگر فردی از یک ناحیه محروم شود می‌تواند با فعال کردن قسمت‌های دیگر مغز توانمندی‌های خود را ظاهر کند.

وی اظهار داشت: سایت نخبگان بهزیستی استان به زودی برای جامعه هدف معلولان راه‌اندازی می‌شود تا افرادی که به نحوی توانمندی دارند بتواند از آن استفاده کنند و باید به صورت توانمند خود را عرضه کنیم.

وی با اشاره به اینکه حدود پنج میلیارد تومان برای اشتغال معلولان در نظر گرفته شده است، بیان داشت: برای اینکه هر معلول بتواند از 10 میلیون تومان این اعتبار استفاده کند باید توانمندی خاصی داشته باشد که معلولان ما باید درصدد ارتقای توانمندی خود برآیند.