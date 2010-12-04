نهادینه کردن فرهنگ و انضباط اجتماعی باید از مدارس آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر اردبیل، سید حسین صابری بعد از ظهر شنبه در نشست تخصصی با روسا مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان اظهار داشت: این مهم به عنوان اصول مهم و زیر بنایی جامعه باید با همت مضاعف معلمان و والدین دانش آموزان و در مدارس محقق شود.

وی با اشاره به فعالیتهای انجام یافته برای ارتقا شاخصهای فرهنگی استان اضافه کرد: در مباحثی نظیر فرهنگ سازی و مقاوم سازی مدارس در برابر جنگ نرم و ناهنجاریها هنوز با وضعیت میانگین کشوری فاصله داریم که باید در یک دوره حداکثر سه ساله ترمیم شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه باید نسل آینده را مطابق آموزه های دینی و اسلامی تربیت کرد، افزود: تحقق این مهم با تلاشهای معلمان استان، یقینا به بروز چهره های موفق مدیریتی نیز خواهد انجامید.

وی احیا فرهنگ و انضباط اجتماعی بویژه فرهنگ ایثار را لازمه تعالی جامعه دانست و تصریح کرد: در خدمت رسانی و فعالیتهای خود باید بعد معنوی، فرهنگی و انضباط اجتماعی کار همواره مورد توجه قرار گرفته و به نسل آینده نیز تعمیم داده شود.

صابری با بیان اینکه در زمینه فرهنگ نباید به وضع موجود راضی بود، ابراز داشت: لازم است تا همواره و به طور مستمر و در صورت لزوم با اصلاح و تقویت قوانین موجود عرصه را برای تحقق این مهم باز و آماده کرد.

در این نشست تخصصی مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز تقویت برنامه های پرورشی، ساماندهی فضاهای آموزشی استان، سازماندهی مطلوب نیروی انسانی و برنامه های آموزشی را از جمله اولویتهای آموزش و پرورش عنوان کرد.